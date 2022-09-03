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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جريمة تهز بريطانيا.. رجل يلقي بزوجته من الدور الثالث

زوج يلقي زوجته من
زوج يلقي زوجته من الطابق الثالث

هزت حادثة صادمة بريطانيا بعدما تفاجأ المارة بسقوط امرأة من الدور الثالث وسط الطريق وتبين أن زوجها هو الذي ألقاها من النافذة.

 

ألقى رجل زوجته من الطابق الثالث على طريق ريجنت في بريطانيا، مما أصاب المارة بالذعر.

 

وحضرت سيارة إسعاف وما لا يقل عن 9 سيارات للشرطة إلى مكان الحادث على طريق ريجنت في بريطانيا.

 

نجاة الزوجة بأعجوبة 

تم نقل الزوجة إلى المستشفى بجروح خطيرة بعد أن سقطت من شرفة بالطابق الثالث خلال هجوم زوجها عليها بوحشية وفقا لصحيفة مترو.

نجت الزوجة بأعجوبة من السقوط من مبنى سكني في بريطانيا لكنها لا تزال في المستشفى للعلاج من إصابات خطيرة.

بدأت الشرطة التحقيق في الحادث واعتقلوا زوجها البالغ من العمر 28 عامًا للاشتباه في الاعتداء عليها مما تسبب في أذى جسدي خطير.

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