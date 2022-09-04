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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين: علي عبدالخالق سبب نجاحي الفني

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين


قالت الفنانة إلهام شاهين، إن المخرج الكبير الراحل على عبدالخالق سيظل حيا بين أحبائه عبر أعماله العظيمة، والتي ستظل علامات في تاريخ السينما المصرية، وعلامات في تاريخ كل الفنانين الذين عملوا معه، «استاذ علي عبدالخالق له يد كبيرة جدا في وجودي في الحياة الفنية، واشتغلت معاه من سنة أولي في معهد فنون مسرحية».

 

وأضافت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها قد شاركت معه في فيلم «العار» وكان أحد الأعمال المميزة، وظهرت به في دور صغير ولكنها لفتت الأنظار، حتى توالت أعمال كثيرة بسبب نجاح فيلم العار بشكل كبير.

 

واستطردت: «اشتغلت معاه كتير زي "فيلم الجينتل" انا ومحمود عبدالعزيز و"فيلم عليه العوض" أنا وفاروق الفيشاوي، وفيلم "خادمة ولكن" أنا ومصطفى فهمي، واشتغلت أفلام تلفزيونية أخرى معاه، واول مسلسل عمله أستاذ علي كان اللي عملته معاه باسم "نجمه الجماهير"، وكان فيه اتفاق كبير جدا، وكان مؤمن بيا وبموهبتي، وكان من أوائل الناس اللي شجعوني ودعموني».

 

 أدوار مختلفة

وأوضحت أن المخرج الكبير كان دائما ما يقدمها في أدوار مختلفة في كل عمل، وكانت دائما ما تحصل على الجوائز عندما تعمل معه في أفلامه المختلفة، «كنت بحبه جدا على المستوى الشخصي، كان جميل ويشيع البهجة في المكان، وكان دائما بيحب يقول حجات لذيذة ومضحكة، وعلاقته بالفنانين فيها خفة دم، وبيحسسنا أننا قريبين منه كأننا من أهلة، وكان شخصية طريفة ولذيذة».

 

إلهام شاهين مصطفى فهمي علي عبدالخالق فاروق الفيشاوي الفنانة إلهام شاهين

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