ياسمين الخطيب الأجرأ… نجمات تألقن باللون الأحمر

تألقت نجمات الفن والمشاهير خلال الأيام الماضية من صيف ٢٠٢٢، ب باقة متنوعة من الإطلالات و الأزياء الجذابة والأنيقة، حيث تحرص دائما المشاهير على مواكبة أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معهم.

خطفت المشاهير الأنظار بفساتين سهرة أنيقة و مميزة خلال الأيام الماضية، ف من أبرز الصيحات التي تصدرت الموضة في صيف 2022،هي فساتين السهرة ذات اللون الأحمر.

نجمات تألقن بـ فساتين باللون الأحمر

درة

تألقت درة في الصور بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا متوسط الطول واتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وتميز التصميم باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

قد حمل فستان درة في مهرجان فينيسيا السينمائي توقيع دار الأزياء العالمية Alexander McQueen، وبلغ سعر التصميم 1,925 دولار أمريكي أي ما يقرب من 37 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها.

درة

ياسمين الخطيب

ظهرت ياسمين الخطيب في إحدي جلسات التقوير بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا أحمر جرئ اتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدرأحدث صيحات الموضة.

تزينت ياسمين الخطيب بمجموعة من الإكسسوارات الجذابة و الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، كما لفتت الأنظار ب رسمة تاتو على يدها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.



ياسمين الخطيب

ريا أبي راشد

تألقت رايا أبي راشد في الصور بإطلالة جريئة أثارت الدهشة بين متابعيها و ذلك خلال مشاركتها في مهرجان فينسيا السنيمائي، حيثارتدت فستان أحمر طويل لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ما كشف عن رشاقتها، واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها.

انتعلت رايا أبي راشد حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، تزينت بمجموعة من المجوهرات التي كشفت عن ذوقها الرفيع و زادتمن أناقتها.

رايا أبي راشد

جنات

ظهرت جنات في احدث ظهور لها وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، ووضعت ماكياج مناسب للإطلالة، وتركت شعرها منسدلًامما أثار إعجاب جمهورها.

جنات



