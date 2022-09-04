20 % زيادة سنوية فى أسعار السجائر الشعبية .. اعرف السبب

للمرة التانية خلال 2022 ،تشهد أسعار السجائر المحلية زيادة بنسبة 20% على أساس سنوى.

الزيادة الأولى

اعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني ، فى مارس 2022 ،عن زيادة أسعار مخبرنتجاتها من السجائر المحلية بقيمة جنيها.

واوضحت شركة الشرقية- إيسترن كومباني أن زيادة أسعار السجائر جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته واستكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.



الزيادة الثانية

كشفت الشركة الشرقية اليوم عن زيادة جديدة فى أسعار السجائر المحلية بقيمة جنيهين فى العلبة الواحدة ، على أن يتم التطبيق اعتبارا من صباح اليوم الأحد.



أسباب زيادة أسعار السجائر

ومن جانبه ذكر هاني آمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن أسباب الزيادة فى أسعار السجائر المحلية إلى ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة تتراوح ما بين 60 الى 70 %بالاضافة الى زيادة أسعار النقل و الشحن .

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني لشركة إيسترن كومباني ، أن هذه الزيادة فى أسعار السجائر تمثل نحو 10% ، وتعد نسبة بسيطة إذ ما بالزيادة الكبيرة فى التكاليف.

أضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني ، أن شركته عند إقرار الزيادة السعرية تحاول مراعاة المستهلك مؤكدا أن الزيادة التى تم الإعلان عنها اقل بالكثير من المتوقع.

ونرصد حركة الزيادة فى أسعار السجائر على أساس سنوى والتى شهدت متوسط زيادة بنحو 20% فى العلبة



ارتفعت سعر كليوباترا بوكس 10" من 11 نحو 13جنيهاً.



ارتفع سعر كليوباترا كينج سايز 17.50 الى 20.50جنيه



ارتفع سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين من 17 الى 21جنيهاً.



ارتفع سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) من 18.50 إلى 22جنيه

ارتفع سعر سجائر كليوباترا بوكس( أبيض، ألوان ) من 18 من 22 جنيهاً



ارتفع سعر سجائر سوبر ستار من 19 إلى 23 جنيهاً.



وسجل سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر) من 20 إلى 23جنيها.



ارتفع سعر مونديال سويتش( بلوبيري، منتول) من 23 الى 24 جنيها

واستقر سعر كليوباترا بلاك 24 جنيهاً.

واستقرت سعر ماتوسيان سوبر عند 24 جنيها .

السجائر المحلية

يذكر أن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة من أكبر 100 شركة في الشرق الأوسط حسب "فوربس"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجي.

