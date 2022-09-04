2 جنيه ارتفاعا... زيادة جديدة بأسعار السجائر فى السوق المحلى.. تعرف عليها

قررت الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومبانى زيادة أسعار بيع سجائرها بنحو 2 جنيه لأغلب الأنواع، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد 4-9-2022.



وكشف ابراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات ، أن الشركة أخطرتهم بزيادة 2 جنيه لأغلب أنواع السجائر، وذلك تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأشار إبراهيم إمبابى، إلى أن الزيادة جاءت أقل بكثير من توقعات التجار بالسوق، مشيرا إلى أن غالبية التجار قاموا بتخزين السجائر انتظارا لهذه الزيادات التي جاءت أقل من توقعاتهم.

وأضاف إمبابي أنه من المتوقع أن يشهد السوق المحلي بمصر زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية خلال الاشهر المقبلة، والتي من شأنها تساهم في استقرار السوق".



وينشر" صدى البلد " اسعار بيع السجائر للمستهلك وهى كالتالى :



سعر كليوباترا سوفت كوين ارتفع من 19 جنيها لـ21 جنيها.

سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) ارتفع من 20 جنيها لـ22 جنيها.

سعر كليوباترا سوبر من 21 جنيها لـ23 جنيها.

سعر "بوكس 10" من 11.50 جنيه لـ13 جنيها.

سعر بوسطن / بلمونت 19.50 جنيه لـ22 جنيها الزيادة 2.5 جنيه.

سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه لـ20.50 جنيه.

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها، بدون زيادة.

سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها بدون زيادة.

سعر مونديال (أحمر - أزرق- سيلفر) من 21 جنيها لـ23 جنيها.

سعر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيها بدون زيادة.