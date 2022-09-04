حكيم يشوق جمهوره لـ عمل جديد له .. شاهد

شوق المطرب حكيم ، جمهوره لـ عمل جديد له ، حيث نشر بوستر تشويقى عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق حكيم قائلا “ قريبًا ” وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه .

ويذكر أن طرح الفنان حكيم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أغنية بعنوان "قول الله".

“قول الله” من غناء حكيم وكلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم وتوزيع ومكساج توما، وإشراف فني جورج سمير.

وتتسم الأغنية بالطابع المبهج والتغيير في الموسيقى، ويظهر حكيم بشكل غير تقليدي، ولوك مختلف يعمل عليه منذ سنوات، فدائما ما يحرص على أن يقدم لجمهوره أشكالا فنية جديدة، وبالتالي ستكون هناك العديد من الأغنيات خلال الفترة المقبلة.