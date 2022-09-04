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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هوس النحافة خطر يسبب الوفاة .. زيادة ضربات القلب والاكتئاب أضرار حبوب الرجيم

اضرار حبوب الرجيم
اضرار حبوب الرجيم

اضرار حبوب الرجيم، تناول كميات أقل من الطعام وزيادة الحركة هما من أساسيات فقدان الوزن الذي يستمر، بالنسبة لبعض الأشخاص ، قد تساعد أدوية إنقاص الوزن الموصوفة طبيًا فى خسارة الوزن ولكن هل تعتقد أنك بحاجة إلى حبوب الحمية لإنقاص الوزن؟ فيما يلي سبعة أسباب تفوق مخاطر حبوب الحمية فائدة أي خسارة محتملة للوزن من ورائها.

أضرار حبوب الرجيم 

كشف موقع webmd عن اضرار حبوب الرجيم التى تتمثل فيما يلي :

يظل بحاجة إلى التركيز على النظام الغذائي وممارسة الرياضة أثناء تناول هذه الأدوية ، وهي ليست مناسبة للجميع عادةً ما يصفها الأطباء فقط إذا كان مؤشر كتلة جسمك 30 أو أعلى ، أو إذا كان 27 على الأقل ولديك حالة قد تكون مرتبطة بوزنك ، مثل داء السكري من النوع 2 أو ارتفاع ضغط الدم  الآثار الجانبية لها :

الغثيان والقيء والإسهال والإمساك  وانخفاض ضغط الدم . يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الخطيرة ارتفاع معدل ضربات القلب والتهاب البنكرياس وأمراض المرارة ومشاكل الكلى والأفكار الانتحارية . أظهرت الدراسات أن أغلب حبوب الرجيم تسبب أورام الغدة الدرقية في الحيوانات ، ولكن لم يعرف بعد ما إذا كان يمكن أن يسبب سرطان الغدة الدرقية لدى البشر.

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أضرار حبوب الرجيم 

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا الغثيان ، والإمساك ، والصداع ، والقيء ، والدوخة ، والأرق ، وجفاف الفم تحتوي أغلب حبوب الرجيم على تحذير محاصر حول زيادة خطر الأفكار والسلوكيات الانتحارية المرتبطة بالحبوب يشير التحذير أيضًا إلى أنه تم الإبلاغ عن مشاكل عصبية نفسية خطيرة يمكن أن يسبب حبوب الرجيم نوبات ويجب عدم استخدامه في المرضى الذين يعانون من اضطرابات النوبات يمكن أن يزيد الدواء أيضًا من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب .

 إشراف إدارة الغذاء والدواء


وبحسب ما نشره موقع myfooddiary لا تتطلب المكملات الغذائية موافقة من إدارة الغذاء والدواء (FDA). مع وجود العديد من الشركات والمنتجات ، من السهل على المكونات غير الآمنة أن تجد طريقها إلى حبوب الحمية الشائعة ، دون أن يلاحظها أحد حتى يتم الإبلاغ عن ردود الفعل السلبية إلى إدارة الغذاء والدواء.

زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية
المنشطات هي المكون الرئيسي في العديد من حبوب الحمية ، وقد وجد أنها تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. غالبًا ما تكون هذه المنشطات عقاقير بوصفة طبية تم حظرها من السوق ، لكنها تشق طريقها بشكل غير قانوني إلى هذه الحبوب بسبب سوء تنظيم المكملات الغذائية.

تسبب الإدمان أحيانا 

 
غالبًا ما تحتوي حبوب الحمية على الأمفيتامينات والأدوية المضادة للقلق ومضادات الاكتئاب. هذا ليس فقط مزيجًا خطيرًا ، ولكن هذه الأدوية تسبب الإدمان أيضًا.

أعراض جانبية متعددة


تحتوي بعض حبوب الحمية على حاصرات للدهون تقلل من امتصاص العناصر الغذائية وتتسبب في اضطراب المعدة. تشمل الآثار الجانبية الأخرى التي تم الإبلاغ عنها لحبوب الحمية الإمساك والصداع وتقلب المزاج.

ادعاءات كاذبة


في تقرير صادر عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ، وجد تحليل لـ 127 مكملًا غذائيًا (بما في ذلك حبوب إنقاص الوزن) أن 20 بالمائة منهم قدموا ادعاءات غير قانونية على الملصقات تفيد بأن المنتج قد عالج أو عالج المرض.

غير فعالة


العديد من حبوب الحمية عبارة عن مزيج من الكافيين ومدرات البول الأخرى ، والتي تسبب فقدان الماء. في البداية ، ينتج عن هذا رقم أقل على الميزان ، لكن هذا ليس فقدانًا حقيقيًا للدهون وسيعود وزن الماء. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتسبب فقدان الماء بشكل كبير بسبب حبوب الحمية في حدوث جفاف خطير.

لا تغيير في العادات


يتطلب فقدان الوزن على المدى الطويل تغييرًا في عادات الأكل وممارسة الرياضة لتبني أسلوب حياة أكثر صحة. لا يشجعك تناول حبوب منع الحمل كحل سريع على اكتساب فهم أفضل لكيفية تأثير الأطعمة والتمارين الرياضية على وزنك. من غير المرجح أن تتحقق من ملصقات الطعام وتسجيل كمية الطعام التي تتناولها وتناسب التمرين إذا كنت تعتقد أن حبوب منع الحمل ستؤدي العمل نيابةً عنك. إن تناول الحبوب إلى الأبد ليس مستدامًا ، وبمجرد أن تتوقف ، ستعود إلى عاداتك السيئة ووزنك الأولي.

الوزن اضرار حبوب الرجيم حبوب الرجيم الغثيان والإمساك ارتفاع معدل ضربات القلب ​​​​​​​health

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