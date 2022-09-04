انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الدولار .. أبرز عناوين النشرة الخدمية اليوم الأحد

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار الخدمية المتعلقة بـ أسعار الذهب اليوم الأحد 4-9-2022 وحالة الطقس، وأسعار الدولار والعملات الأجنبية ، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالى:

الجنيه الذهب يسجل 8864 .. أسعار الذهب اليوم الأحد 4-9-2022 في الأسواق



استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 4-9-2022.

ومن خلال التقرير التالي نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، الأحد 4 سبتمبر 2022، في أسواق الصاغة

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 956 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1115 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1274 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8864 جنيها.



ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد

واستعرض برنامج “صباح البلد” المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأحد 4-9-2022 ، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.27 جنيه للبيع، و19.16 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.24 جنيه للبيع و 19.16 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.26 جنيه للبيع و22.17 جنيه للشراء.



سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 5.12 جنيه للبيع، و5.10 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 62.60 جنيه للبيع، و62.16 للشراء

القاهرة تسجل 34 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

كما استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد

4 - 9 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد .



درجات الحرارة اليوم الأحد

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 24

الإسماعيلية 34 24

الدقهلية 35 26