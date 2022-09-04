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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر للدولار بالبنوك اليوم الأحد 4-9-2022

صدى البلد

تراجعت أسعار الدولار عالميًا فيما بلغ أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنوك نحو  19.23 جنيه للشراء و19.36 جنيه للبيع في «ميد بنك».

وأظهر سعر الدولار أمام الجنيه في  بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-9-2022، علي مستوي 38 بنكا عاملا بمصر.

الدولار يسجل 19.25 جنيه .. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت

خبير مصرفي: انخفاض سعر الجنيه الاستيرليني واليورو أمام الدولار .. فيديو

 

وبحسب تقارير مصرفية شهد سعر الدولار ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي وحتى أمس بمقدار 6 قروش علي الاقل .

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري  نحو 19.16 جنيه للشراء مقابل 19.27 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.16 جنيه للشراء و 19.26 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني،  الكويت الوطني، قناو السويس، العربي الافريقي الدولي، بلوم".

سعر-الدولار
سعر-الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري  نحو 19.16 جنيه للشراء مقابل 19.23 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.19 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.19 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

العلاقة_بين_الذهب_والدولار
العلاقة_بين_الذهب_والدولار

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع

 

سعر الدولار أسعار الدولار أسعار العملات أسعار الدولار البنك المركزي

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