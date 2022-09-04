رئيس جامعة عين شمس يفتتح فعاليات الويبينار الدولي لمبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس فاعليات الويبينار الدولي مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ (RACC) والذي تستمر فاعلياته حتى الإثنين الموافق ٥ من سبتمبر الجاري، بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة (IDDC)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).

وذلك بحضور الدكتور. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتورة.غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور.عادل البلتاجي وزير الزراعة السابق،الدكتور أيمن أبو حديد

وزير الزراعة الأسبق الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا للمناطق القاحلة ، أ.د.إسماعيل سراج الدين نائب مدير البنك الدولي السابق ومدير ومؤسس مكتبة الإسكندرية السابق ، د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT)، أ.د.أسامة البحيري عميد معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة، أ. د. سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد الزراعيين الأفارقة،الدكتور. علي أبو السبع المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة.

وشارك في فاعليات الويبينار الدولي الذي يهدف لمناقشة تأثير تغير المناخ على المناطق الزراعية البيئية المختلفة وبخاصة المناطق الجافة و تأثيراتها على الغذاء والاقتصاد العالمي وبالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

شارك عبر تقنية الفيديوكونفرانس الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخىCOP27.

رئيس جامعة عين شمس يفتتح فاعليات الويبينار الدولي مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ (RACC

رئيس جامعة عين شمس يفتتح فاعليات الويبينار الدولي مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ (RACC

رئيس جامعة عين شمس يفتتح فاعليات الويبينار الدولي مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ (RACC

وفي كلمته الافتتاحية قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس " إن العالم يمر بفترة عصيبة ناتجة من العواقب الثقيلة لظاهرة تغير المناخ والتي ستنعكس على مستقبل الإنسانية حيث يقطن المناطق الجافة٢.٥ مليار مواطن من بينها الدول العربية وسيؤدى ارتفاع درجة الحرارة إلى هجرة المواطنين إلى مناطق أخرى أقل تأثراً، مما ينتج عنه خللاً اقتصادياً وسياسياً في العالم أجمع وإنه لمن المعلوم أن ارتفاع درجة الحرارة سوف يؤثر على إنتاج الغذاء في العالم وزيادة معدلات نقص التغذية والذي يتداخل مع صحة المواطنين، وقدرتهم على مجابهة الأوبئة مثل Covid 19 وغيرها.

وتابع قائلاً " نحن الآن على مشارف انعقاد الملتقى الدولى لتغير المناخ 27COP فعلينا مسئولية كمؤسسات تعليمية وبحثية أن نشارك في الإسهام بالرؤية الخاصة بالأقلمة والتي تهم البلاد النامية وخاصة في إفريقيا والمناطق الجافة في العالم".

وأشار إلى جهود جامعة عين شمس في هذا الصدد والتي شملت زيادة المساحات الخضراء داخل الجامعة و الري باستخدام مياه الصرف المعالج و إدخال تقنيات تدوير المخلفات و الاعتماد على الطاقة المتجددة والبديلة كطاقة الشمس والرياح، وذلك في إطار المبادرة الهامة للتحول الأخضر shams be gree.

وتأتي فاعليات هذا الويبينار الدولي بمشاركة ٧٥ من طلاب الدراسات العليا يمثلون رابطة شباب الصفوة الأفارقة من مختلف دول أفريقيا، يقدم ستة منهم -يمثلون مناطق أفريقية مختلفة- عروضاً تقديمية بالأرقام والإحصاءات لتعكس تأثير تغير المناخ في مناطقهم.

وقد ضمت فاعليات اليوم الأول توقيع مذكرة تعاون مشترك بين اللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة ومعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة بجامعة عين شمس، و مذكرة تفاهم أخرى بين المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ومعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة .

وتقام فاعليات الويبينار الدولي برعاية ومشاركة كلا من:

جامعة عين شمس، مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ (RACC) المنبثقة من منصة العلم والتكنولوجيا من أجل المجتمع (STS)، كيوتو، اليابان، الجماعة الدولية لتنمية المناطق الجافة (IDDC) ،المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ،أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT)، القاهرة، مصر

منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، روما، إيطاليا .

إلى جانب مشاركة عدد من المؤسسات الداعمة وهي:

مبادرة السلام العالمية للمرأة (GPIW)، الولايات المتحدة الأمريكية،المنظمة الوطنية للبحوث الزراعية والغذائية، تسوكوبا، اليابان ، مركز نظامي كنجافي الدولي (NGIC) ، صندوق النهوض بالعلوم الزراعية (TAAS)، نيودلهي، الهند

جامعة أريزونا، توكسون، الولايات المتحدة الأمريكية

مركز أبحاث الأراضي القاحلة، ALRC / جامعة توتوري، اليابان

المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح (CIMMYT)، المكتب الإقليمي لجنوب آسيا، كاتماندو، نيبال

جامعة ولاية نيو مكسيكو، الولايات المتحدة الأمريكية

ICAR- المعهد الوطني لإدارة الإجهاد (Stress)اللاأحيائي ، باراماتي ، ماهاراشترا ، الهند

هيئة البحوث الزراعية، الخرطوم، السودان

ICAR- الأكاديمية الوطنية لإدارة البحوث الزراعية حيدر أباد، الهند

هيئة البحوث الزراعية، السودان، مؤسسة البناء الإنسانى، مصر .