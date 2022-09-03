تنسيق الجامعات 2022.. تحذير عاجل لطلاب المرحلة الثالثة أثناء تسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ، بدأ اليوم، السبت، في تمام الساعة التاسعة صباحا توافد طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول على معامل التنسيق بالجامعات المصرية تسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2022، والذى يستمر حتى يوم الأربعاء7 سبتمبر.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وحذّر المهندس محمد أمين، مسئولو معامل التنسيق بكلية الزراعة جامعة عين شمس، من تداول المعلومات الأساسية للطالب عن طريق اللجوء إلى أجهزة الكمبيوتر الخارجية أو ما يُسمى "السايبر"، مؤكدًا أن الجامعات لديها أجهزة مؤمنة تماما حفاظا على معلومات الطالب سواء الرقم السري أو الرقم القومي لدى الطالب.

وأكد مسئول معامل التنسيق أن أجهزة الجامعات المصرية بالكامل مؤمنة بأحدث النظم الذي تحمي معلومات الطالب.

وقال المهندس محمد أمين إن الجامعات المصرية تقدم الخدمة مجانًا للطلاب مع وجود متخصص مع كل طالب لتقديم جميع المساعدات.

تحذيرات لطلاب المرحلة الثالثة أثناء تسجيل الرغبات

تأكد من عدم معرفة أى شخص رقمك السرى فقد يتلاعب فى تنسيق رغباتك.

تأكد من رغباتك وطريقة الإدخال.

الالتزام بالمعياد المحدد لتسجيل الرغبات حسب مرحلة التنسيق.

اتبع جيدا تعليمات موقع التنسيق قبل تسجيل الرغبات.

لا تترك قائمة رغباتك ناقصة واكتب الـ" 75" رغبة كاملة.

ضع كل كليات القطاع الذى ترغب فيه بقائمة الرغبات قبل الكليات الأخرى التى تأتى فى المركز الثانى من اهتماماتك.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022

وحدد وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكتروني لتقديم جميع خدمات التنسيق، ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من خلال هذا الرابط اضغط هنــــا ويمكن للطالب الحصول على خدمة التنسيق من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، ومعامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة

وأتاحت الوزارة لطلاب المرحلة الثالثة فرصة الانضمام لعدد من الجامعات الحكومية، ويمكن للطلاب معرفة جميع الأماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 من خلا ل هذا الرابط اضغط هنا

الأوراق المطلوبة وخطوات تقديم الملفات لطلاب الثانوية العامة الجدد

بطاقة الترشيح.

أصل شهادة الميلاد الرقم القومى + 3 صورة منها.

أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور منها.

10 صور شخصية مكتوب عليها إسم الطالب رباعى + صورة للكشف الطبى.

2 صورة البطاقة الشخصية.

نموذج (3،2) جند المعدل من إدارة التجنيد (للذكور).

البطاقة العسكرية (6 جند) لمواليد 2004 فما قبل ذلك.

الحافز الرياضى إن وجد.

نموذج يفيد بعمل تحليل فيرس C.

شهادة تطعيم فيروس كورونا (COVID-19).