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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لمدة يومين للمتخلفين.. ألسن عين شمس تفتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد غدًا

تنسيق الجامعات 2022
تنسيق الجامعات 2022

أعلنت الدكتور سلوي رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، فتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد للعام الدراسي 2022/2023 لمرحلة (تقليل الاغتراب) والمتخلفين عن التقديم من المرحلة الأولى والثانية، بداية من يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر الجاري ولمدة يومين فقط .

وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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وأوضحت أنه يجب علي الطلاب الذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية التوجه إلى الكلية يوم الأحد الموافق ٤ من سبتمبر الجاري، ولمدة يومين من الساعة التاسعة حتى الثانية ظهرا لتقديم ورقة الرغبات و اتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية، وشددت على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا، حيث سيتم الالتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة إلزام  الطالب بارتداء الكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.

خطوات التقديم لكلية الألسن جامعة عين شمس 

وعن خطوات التقديم أشارت إلى أنه يجب علي الطلاب استلام ورقة الرغبات من الكلية، واستكمال  البيانات المطلوبة فى الورقة بمساعدة اتحاد الطلاب وأخذ صورة منها على الهاتف، ثم تسليم الورقة لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح، صوره من شهادة الثانوية العامة، صورة من شهادة الميلاد.
وشددت علي أنه في حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغية.

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