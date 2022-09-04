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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مندوب الليجا للجماهير المصرية : انتظروا المفاجآت على أرض الفراعنة هذا الموسم

راؤول أوستالي مندوب
راؤول أوستالي مندوب الليجا في مصر

أكد راؤول أوستالي، مندوب رابطة الدوري الإسباني في مصر والسودان وليبيا، أن الليجا تخطط لإقامة العديد من الأحداث والأنشطة والمفاجآت على أرض الفراعنة هذا الموسم.

وقال راؤول أوستالي، خلال حفل بأحد الفنادق المصرية، للحديث عن الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم "يبدو أن هذا الموسم من مسابقة الدوري الإسباني سيكون مثيراً داخل وخارج الملعب، مصر بلد له تعشق الليجا، وهذا العام نريد أن نرد كل هذا الدعم الكبير بإقامة العديد من الأحداث والمفاجآت والأنشطة للجماهير في أرض الفراعنة." 

وحول هذا الموسم، أضاف أوستالي: "بدأ الموسم الجديد من الدوري الإسباني بحماس كبير، وشهدنا ضراوة المباريات الأولى بين الفرق ولاعبيها المتميزين،  لقد رأينا أيضاً تطور واستخدام تقنيات البث التي تميز الليجا عن بقية الدوريات الأوروبية، مما أدى لمنح المشاهدين حول العالم تجربة متكاملة مليئة بالحماس والإثارة أسوة بالتي يستمتع بها الجمهور في الملعب."

وتعد النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإسباني واحدة من أكثر المواسم الاسبانية المرتقبة منذ عقود، حيث أجرى حامل اللقب ريال مدريد بعض التعاقدات الصيفية الرائعة لتعزيز فريقه الفائز بلقب الليجا ودوري أبطال أوروبا، لكن هل سيتمكن من الاحتفاظ بلقبه في مواجهة التحركات الجريئة والطموحة من قبل برشلونة، الذي يخوض أول موسم كامل بقيادة أسطورته تشافي هيرنانديز.

160 مليون متابع للدوري الإسباني:

ويصل متابعي مسابقة اللدوري الإسباني، إلى نحو 160 مليون مشجع في جميع أنحاء العالم، وتبث مباريات الليجا بـ 20 لغة عبر 17 منصة مختلفة.

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