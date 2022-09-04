أفضل الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تنسيق الجامعات 2022 ، بدأ تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2022 الناجحين في الدور الأول وطلاب الدور الثاني الناجحين وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية،والذي سوف ينتهي يوم الأربعاء الموافق 7 - 9 -2022 في تمام الساعة السابعة مساء .

الاماكن المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة

وأتاحت الوزارة لطلاب المرحلة الثالثة فرصة الانضمام لعدد من الجامعات الحكومية ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 من خلا ل هذا الرابط اضغط هنا

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن أفضل طرق لاختبار كلية مناسبة هي أن يكون الطالب غير مقيد بآراء من حوله بالإضافة إلى أن يختار الطالب الكلية وفق متطلبات سوق العمل .



وطالب الدكتور حسن شحاتة الأسرة أن تبحث عن الفرص الحقيقية للطالب والابتعاد عن مسميات كليات قاع وقمة والالتفات الي الكليات التي تؤمن مستقبل الطالب مشيرا إلى أن التعليم الذاتي ضرورة يتجه إليه الطلاب التى تؤهلهم للمهن الجديدة والمتطورة، وفى حال فرض عليهم المجموع وشروط التنسيق كليات بعينها فهذا لا يعنى توقف طموحهم أو رغبتهم العملية.

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنه سبق وتحدثنا عن عن تغيرات الكليات في المستقبل، لافتا إلى أن العالم باجمع يتجه نحو التكنولوجيا الحديثة والكليات ذات الصلة بالتكنولوجيا .

وأشار حسن شحاتة إلى أن الجامعات المصرية لديها طفرة غير مسبوقة في عدد الكليات حيث الجامعات المصرية تفتتح برامج وكليات جديدة كل عام تواكب سوق العمل .

افضل الأماكن الشاغرة للشعبتين في تنسيق المرحلة الثالثة

ويستعرض موقع صدي البلد افضل الأماكن الشاغرة للشعبتين الادبي والعلمي وهي كالاتي :

آداب انتساب موجه

تربة نوعية فنية

تربية رياضية بنين

تربية رياضية بنات

تربية موسيقية

تربية

تربية نوعية موسيقية

حقوق

تنسيق الجامعات 2022

خدمة اجتماعية

الفني التجاري بسوهاج

الفني التجاري بقويسنا

ك.ت. فني صناعى

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

تربية (تعليم ابتدائي)

تربية (طفولة)