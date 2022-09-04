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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إهداء زوجها دراجة نارية.. 10 صور جريئة لـ زوجة أحمد سعد

أحمد سعد وزوجته
أحمد سعد وزوجته

تستضيف الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، الفنان أحمد سعد وزوجته احتفالا بعيد ميلاده.

وتقوم زوجته علياء بسيوني بإهدائه دراجة نارية بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

 

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وأعلن الفنان أحمد سعد الفترة الماضية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن إنجابه مولودته من زوجته علياء بسيوني.

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو من المستشفى خلال استقبال مولودته، وظهر وهو يحملها على يديه وعلق قائلا: "الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد.. اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار".

واستطاعت علياء بسيوني أن تحقق شهرة كبيرة في مجال الموضة والأزياء، حيث تحرص العديد من الفنانات والإعلاميات على ارتداء قطع ملابس من محلها.

فنجد على سبيل المثال أن الفنانة هند عبد الحليم ويسرا اللوزي وياسمين صبري والمذيعة رضوى الشربيني وخبيرة التجميل زينة النجار والفاشونيستا نهى الشربيني، من أبرز من ارتدين قطع ملابس من متجرها الشهير.

أحمد سعد علياء بسيوني زوجة احمد سعد عيد ميلاد أحمد سعد اسعاد يونس

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