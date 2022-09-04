لتحفيز الأطفال على ممارسة الرياضة.. وادي دجلة ينظم أكبر بطولة أكاديميات في مصر

بمشاركة أكثر من 3 آلاف لاعب..

تنظم أندية وادى دجلة-أكبر أندية خاصة في مصر- بطولة بين أكاديميات فروع النادي التسعة بمشاركة أكثر من 3 آلاف لاعب في الفئة العمرية من 7 حتى 13 سنة، وذلك بهدف تنمية شغف الأطفال نحو ممارسة الرياضة، وكذلك تنمية روح المنافسة بين لاعبي الأكاديميات وتوفير احتكاك لتطوير مستواهم، إضافة إلى اكتشاف أفضل المواهب الجديدة للانضمام إلى فرق النادي الرسمية التي ستمثل النادي في المستقبل في كافة المحافل المحلية والدولية.

ويشارك في البطولة الضخمة، التي تجرى فعالياتها خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر من العام الجاري، 11 أكاديمية من فروع النادي التسعة في رياضات جماعية وفردية متنوعة وهي الإسكواش، والتنس، والتايكوندو، والسباحة، والجود، والكاراتيه، وكرة القدم، وكرة السلة، والجمباز الفني، والكرة الطائرة، والسباحة "قدرات خاصة"، وسيتم إقامة احتفالية تكريم في نهائيات كل رياضة.

وحددت إدارة أندية وادى دجلة، مواعيد مباريات البطولة والفروع التي ستستضيفها، وتبدأ البطولة بمنافسات أكاديمية الطائرة، وتعقبها أكاديمية الكاراتيه بفرع نادي وادى دجلة-المعادي بمشاركة 400 لاعب، وبعدها بأيام تعقد منافسات أكاديمية الجودو بنفس الفرع بمشاركة 200 لاعب، وتنطلق منافسات أكاديمية درويش للإسكواش في مجمع الإسكواش بنادي النخيل بمشاركة 250 لاعبا، وتعقد منافسات أكاديمية ذوي القدرات الخاصة برياضة السباحة بفرع اللوتس بمشاركة 120 لاعبا.

وتتواصل البطولة بمنافسات الجمباز الفني بفرع وادى جلة المعادي بمشاركة 700 لاعب، وأكاديمية كرة السلة في فرع النخيل بمشاركة 440 لاعب، وأكاديمية التايكوندو بنفس الفرع بمشاركة 100 لاعب، وفي شهر أكتوبر تعقد منافسات أكاديمية التنس بفرعي وادى دجلة النخيل والمعادي بمشاركة 200 لاعب، وأكاديمية كرة القدم بذات الفروع بمشاركة 500 لاعب، على أن يقام نهائي منافسة كرة القدم يومي 4،5 نوفمبر المقبل بفرع المعادي.

وقال طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة، إن النادي قرر تنظيم البطولة بين الأكاديميات لتحقيق غرضين؛ الأول إلهام الأطفال في سن مبكر على اكتشاف شغفهم الداخلي تجاه الرياضة التي يلعبونها، حيث يميل معظم هؤلاء اللاعبين الصغار إلى التخلي عن الرياضة التي يمارسونها بعد فقدان شغفهم واهتمامهم بالرياضة والتدريبات في هذا السن المبكر، الثاني منح هؤلاء الرياضيين الصغار روح المنافسة؛ خاصة أن مثل هذه البطولات تساعد على تحفيز اللاعبين الصغار على إظهار أفضل أداء لديهم.

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