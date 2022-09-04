حزب التجمع: تأجيل مهرجان يوسف شاهين 2022

قرر حزب التجمع تأجيل الدورة 13 - التي كان من المفترض إقامتها نهاية ٢٠٢٢ - لمهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة الذي ينظمه الحزب سنوياً؛ لانشغال الحزب في الاحتفالات بمئوية ميلاد زعيم الحزب ومؤسسه وقائد اليسار المصري والعربي خالد محيي الدين، بالاضافة لمشاركة الحزب في الحوار الوطني، والانشغال بالتحضير لانعقاد المؤتمر العام السابع لاتحاد الشباب التقدمي، والمقرر انعقاده في ديسمبر ٢٠٢٢.

ومن المقرر أن يعلن حزب التجمع في بداية 2023، عن موعد استئناف إقامة الدورة الجديدة لمهرجان يوسف شاهين.