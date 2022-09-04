أحرز هدفا ولم يصنع.. أرقام محمد شكري لاعب الأهلي مع سموحة

قدّم محمد شكري، لاعب النادي الأهلي،العائد من الإعارة إلي سموحة الشكر لمسئولي الموج الأزرق بقيادة وليد عرفات على الفترة التي قضاها داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقال محمد شكري لاعب النادى الأهلي عبر حسابه الرسمي تويتر: "على مدار موسم ونصف قضيتها بين جدران نادى سموحة وبعد انتهاء فترة الإعارة أتوجه بالشكر لإدارة النادي والأجهزة الفنية وزملائي اللاعبين والعاملين بالنادى، متمنياً من الله ان يوفق النادي دائمًا فى مسيرته الرياضية الناجحة.

محمد شكري لاعب النادى الأهلي شارك مع فريق سموحة 18 مباراة ولم يكن أساسيًا إلا في 11 مباراة فقط.

أحرز محمد شكرى لاعب النادي الأهلي هدفاً وحيدا بالجولة الأولي بقميص فريق سموحة أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز ولم يصنع أي هدف.

تعرف على أبرز قائمة صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

يستعد النادى الأهلي للإعلان عن المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة، والذى سيتولى المسئولية خلفا للبرتغالى ريكاردو سواريش المدير الفنى، الذى رحل بعد إقالته قبل مرور شهرين من توليه المسئولية.



وغادر حسام غالى عضو مجلس الإدارة ونائب المفوض بالإشراف على قطاع الكرة إلى ألمانيا وهولندا لهدفين أولهما إنهاء التعاقد مع المدرب بناء على المفاوضات التى جرت فى الساعات الماضية، وكذلك الترتيب للمعسكر الأوروبى الذى سيخوضه الفريق فى النصف الثانى من سبتمبر الحالى.



صفقات الأهلي



وحسم النادى الأهلي من الصفقات حتي الأن شادي حسين ومصطفي سعد ميسي لاعبا سيراميكا كليوباترا ويكثف من جهوداته لحسم م رضا بوبو لاعب فيوتشر بجانب ثلاثي أجنبي يتم التفاوض معهم حاليا.

وفقا لتقارير صحفية، شهدت الساعات القليلة الماضية، عرض إحدى شركات التسويق على النادي الأهلي، المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، حيث بدأت المفاوضات بين الطرفين، ووافق المدرب على العرض المقدم إلى النادي الأهلي، لتولي قيادته خلال الموسم الجديد.

وأكدت مصادر بالنادي الأهلي، أن المفاوضات وصلت مع مارسيلو بيلسا إلى المرحلة النهائية، حيث أبدى موافقته على خلافة البرتغالي ريكاردو سواريش.

وحدث اتفاق في وجهات النظر بين إدارة النادي الأهلي، والمدير الفني الأرجنتيني مارسيلو بيلسا على الأمور المالية، حيث لن يزيد قيمة عقده عن 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد.