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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الأمريكي لدى روسيا يغادر موسكو عائدا إلى بلاده بعد انتهاء فتره عمله

جون سوليفان
جون سوليفان

غادر السفير الأمريكي في روسيا جون سوليفان موسكو اليوم /الأحد/ متجها إلى بلاده بعد انتهاء عمله، وفقا لما أعلنته السفارة الأمريكية في بيان صحفي على موقعها على الإنترنت.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن السفارة قولها إن "سفير الولايات المتحدة لدى روسيا الاتحادية جون سوليفان اختتم عمله كمبعوث للولايات المتحدة وغادر موسكو اليوم وستتولى إليزابيث رو مهام القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في موسكو حتى وصول خليفة السفير سوليفان".

وتم تعيين سوليفان سفيرا للولايات المتحدة لدى روسيا في ديسمبر 2019 وعمل لمدة ثلاث سنوات تقريبا.

وفي سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي روسي أنه لا يوجد حديث بشأن خفض مستوى البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا بعد مغادرة السفير الأمريكي جون سوليفان العاصمة موسكو. 
وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد:"نحن لا نعلق على الخطوات والإجراءات الخاصة بتناوب رؤساء البعثات الدبلوماسية، ونحن لا نتحدث هنا عن تخفيض البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا".

وعلى صعيد آخر، قال أليكسي دروبينين، مدير إدارة تخطيط السياسة الخارجية بوزارة الخارجية الروسية، إن روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة عن الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي، لكن الولايات المتحدة غير مستعدة لمثل هذا الحوار.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة /تاس/ الروسية "روسيا، إلى جانب الولايات المتحدة، واحدة من أكبر قوتين نوويتين. ونعتقد أنه مع الولايات المتحدة لدينا مسؤولية خاصة للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي".

وتابع أن الاستقرار العالمي ورفاهية البشرية بأسرها يعتمدان على التعاون بين هاتين القوتين، مضيفًا أن روسيا لديها موقف متوازن بشأن هذه الأمور.. مضيفا "المشكلة الوحيدة هي أن الجانب الآخر (الولايات المتحدة) ليس مستعدًا لإجراء محادثة بناءة حول هذه الموضوعات، والتي تعد ضرورية جدا للعالم بأسره. هناك استعداد من جانبنا ونأمل أن يقوم زملاؤنا الأمريكيون سيظهر النية الحسنة والعملية ".

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