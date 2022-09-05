التغيرات المناخية التحدي الأصعب للعالم.. ماذا نفعل للتصدي لها؟| خبراء يضعون الحلول

التغيرات المناخية باتت الشغل الشاغل للعلماء والقادة السياسيين والباحثين حول العالم لما نتج عنها من تأثيرات القت بظلالها على الغالبية العظمى من كوكب الأرض ، وتسببت في عدة مخاطر منها ارتفاع درجة حرارة للأرض بشكل غير مسبوق نتيجة سياسات غير متزنة للدول الصناعية ونتيجة للاحتباس الحراري.

كما شهد العالم فيضانات وتقلبات جوية لم يشهدها العالم في السابق وذلك نتيجة للتغيرات المناخية حيث حذر العلماء من مخاطر وتقلبات في درجات الحرارة وكذلك البرودة في السنوات القادمة اذ لم تلتزم دول العالم بخفض الانبعاثات الحرارية والالتزام أيضا بتوصيات قمة المناخ التي انعقدت في باريس وجلاسكو.

تأثر مصر بالتغيرات المناخية

ومصر ليست من الدول البعيدة التي يمكن أن تتأثر سلبا حيث يمكن ان تشهد ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة حيث شهدت مصر في فصل الصيف الماضي 2021 موجات شديدة الحرارة وتم تصنيفها من قبل خبراء الأرصاد الجوية بأن صيف 2021 الأكثر حرارة على الإطلاق.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية انه مع بداية فصل الصيف 2022 سيتضاعف تأثير التغيرات المناخية والاحتباس الحراري خاصة على درجات الحرارة هذا الصيف في جميع أنحاء العالم ومنها مصر، كما توقع خبراء الأرصاد الجوية فصلًا صيفيًا شديد الحرارة على مصر هذا العام، بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند.

موعد انتهاء فصل الصيف

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن بداية الفصول فلكيا تعتمد على دوران الأرض حول الشمس، وخلال يوم 23 سبتمبر تكون الأرض في النقطة التي ينتهى فيها فصل الصيف ويأتي فصل الخريف وهذا غالبا مرتبط بدوران الأرض حول الشمس.

وأوضح شاكر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن انتهاء فصل الصيف فعليا يكون في 23 سبتمبر ولكن هذا الانتهاء غير صحيح دائما لأن الأرض تلف حول الشمس مرة كل 365 يوم والأرصاد الجوية يكون لها حسابات معقدة أخرى قد تؤدى إلى تأخر انتهاء الفصل الموسمي أسبوعين أمام أو خلف.

وتابع: "تحديد انتهاء الموسم أو الفصل يعتمد على عوامل معقدة مرتبطة بالتلوث والنشاط الشمسي ونسبة ثاني أكسيد الكربون" ، لافتا إلى أن التغيرات المناخية تتطلب مننا نعمق دراستنا خاصة وأن هذه التغيرات ليست متعلقة بالتلوث الصناعي فقط.

درجات الحرارة والرطوبة

كما قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، إن فصل الصيف ومواعيده فلكيا لا يوجد به أي تغيير لان هذا مرتبط بموقع الأرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس، وموقع الشمس يكون عموديا على الأرض تبدا تدريجيا ان تتحرك في فصل الخريف ، والذي سيكون في سبتمبر وبالتالي الفصول فلكيا بتكون ثابتة .

اما عن درجة الحرارة والرطوبة فأكد الدكتور جاد القاضي أن هذا مرتبط بالظروف الجوية والمناخية داخل الغلاف الجوي ، مشيرا الى انه اذا لاحظنا فلكيا مع دخول فصل الصيف في شهر 5 من هذا العام كنا نجد من يرتدون ملابس شتوية بالرغم من اننا في الصيف ، فإن هذا يرتبط اكثر بالمناخ وليس بالفلك وبالموعد.

وأوضح أن التغيرات المناخية الذي يشهدها العالم من سيول وفيضانات وموجات حرارة عالية ، وذكر ان أوروبا لأول مرة تشهد موجة جفاف وموجات حرارة عالية ، واختتم انه من المتوقع ان تستمر هذه الحرارة في مصر مع دخول فصل الخريف فلكيا وهذا مرتبط بالعوامل المناخية في العالم .

لا يوجد مناخ محلي

وأضاف الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن العالم كله مرتبط ببعضه ارتباط وثيق لا يمكن القول ان هناك مناخ محلي ، لان المناخ في العالم ازداد بنسبة 1ونصف درجة على مستوى العالم ولذلك العالم بأكمله يتأثر ببعضه.

وأوضح النهري في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه في هذا العام هناك ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل اكبر نوعا ما وهذا بعد الازمة الروسية الأوكرانية، حيث أن لا يوجد امداد بالغاز وبالتالي لجأت الدول الأوروبية لاستخدام الفحم مرة أخرى، بجانب الصين والتي قامت بفتح 50 منجم فحم وهذا له تأثير سلبي على المناخ.

وتابع: "بالتالي كل الدول تسعى للحصول على الطاقة باي وسيلة ، وأكد ان الوقود الاحفوري هو المتسبب في رفع درجات الحرارة، حيث ان ارتفاع درجات الحرارة يسبب اصبح ذوبان للجليد، وبالتالي يصبح هناك زيادة في منسوب مياه البحر وهذا بدوره يأثر على المناطق المنخفضة ومنها دلتا النيل".

وأوضح النهري أن أوروبا حاليا تسعى للحصول على الطاقة الشمسية من شمال افريقيا لتأخذ على طاقة نظيفة، ولكن هذا سيأخذ سنوات ولكن هناك محاولات جيدة.

وأشار إلى أن هناك توقعات أن ترتفع درجات الحرارة اكثر من واحد ونصف، حيث أن توصيات قمة باريس 2015 وجلاسكو 2021 للمناخ بان تتكاتف الجهود لخفض درجات الحراة.

وأكد ان لجوء الدول الى عدم استخدم الطاقة النظيفة يسبب ازمة كبيرة ، كما أشار الى ان قديماً كان شهر سبتمبر يتسم باعتدال الأجواء والمناخ ، الآن اصبح الوضع اسوء ، وهذا ينذر بكارثة بيئية كبيرة .

الإجراءات للحد من ارتفاع الحرارة

وأوضح الدكتور علاء النهري أن مصر اتخذت إجراءات كبيرة للحد من ارتفاع درجات الحرارة ، ولكن يجب ان تكون هناك جهود عالمية وليس مصر فقط .

وأضاف أن مصر أيضا تتجه لزراعة عدد كبير من الفدادين من الغابات فهذه رسالة للعالم على جهود مصر الكبيرة في ملف التغيرات المناخية ، كما اكد ان مؤتمر كوب 27 والذي من المفترض ان يعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل من هذا العام فرصة لن تتكرر ويجب استغلاله استغلال كبير عن طريق الشراكات الاقتصادية والسياحية.

وأشار إلى أن شرم الشيخ هي سفير سياحي لمصر ويجب ان تكون جميع السيارات هناك تعمل بالكهرباء ، وجميع أعمدة الانارة تكون بالطاقة الشمسية ، حتى تنقل عدسات المصورين الأجانب احسن صورة عن مصر ، وهذا سيفيد مصر بشكل كبير