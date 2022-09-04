عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: الاقتصاد المصري يسعى لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية  التجارة الداخلية، إن الاضطراب الذي حدث في سلاسل الإمداد الذي حدث بعد ازمة كورونا والحرب الروسية، أدى لوجود ردة كبيرة في مفهوم العولمة، وبدأت بعض الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على توطين الكثير من الصناعات. 
 

وتابع "العشماوي"،  خلال حواره مع الإعلامي  نشأت الديهي، على فضائية "TEN"، مساء الأحد، أن الاقتصاد المصري يسعى لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي، وهذا الأمر سيحدث بشكل مرحلي، مشيرًا إلى أن  القاهرة تشاورت مع العديد من الدول على توطين صناعاها داخل مصر
 

 ولفت إلى أن  مصر تنسق على تطوين الصناعة في مجال الغذاء،  مشيرًا إلى ان الفترة المقبلة ستشهد نشاط اقتصاد جديد مبني على المصالح الاقتصادية بغض النظر على المصالح السياسية ، وهذا النظام  قائم على المرونة ، وتوطين سلاسل الأمداد 
 وأضاف أن مصر  وسط الأزمة العالمية الحالية لديها فرصة كبيرة،  مشيرًا إلى أن الأزمة حالية فرضت الكثير من التحديات على الجميع.  

الدكتور إبراهيم العشماوي إبراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين وزير التموين التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنا 30 كيلو من وزنها ؟

بعد ميكيسوني.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

عاجل .. سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

شادي حسين.. قناص سيراميكا كليوباترا وهدافه التاريخي

بعد أحمد أيمن منصور.. الزمالك يحصل على توقيع مدافع سوبر

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر الآن (1)-(3) في الدوري الإنجليزي

الإدارة في حيرة.. 3 مدربين عالميين رفضوا مفاوضات الأهلي.. ما السبب؟

بعد أزماتها مع والدتها.. ابنة شريف منير تثير الجدل بفستان قصير

ترشيحاتنا

والدة ضحية البراجيل: بنتي جاتلي في المنام وقالتلي أنا في مكان كويس..وعايزة القصاص|فيديو

ترتيب صادم لـ محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

اتحاد المصريين في الخارج يكشف تفاصيل الاجتماع مع وزيرة الهجرة

ما مصير الحرس الثوري بعد إبرام الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران؟

أخبار الأهلي| معلومات مهمة عن المدرب المحتمل.. تفاصيل عزاء شقيقة الخطيب ووفاة والد أمير توفيق

وزير التموين: طلب صندوق النقد رفع الدعم «شائعة مغرضة».. والدولة تكثف برامج الحماية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من مشروب شائع يتسبب في تلف الكلى

لحظة وفاة شرطي مرور يمني فجأة وسط الطريق.. فيديو

ردود فعل متباينة على مسلسل The Lord of the Rings

كاش مايوه شفاف.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

فيديو

تغازل الهضبة .. دينا الشربيني تغني برج الحوت لـ عمرو دياب

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

تسول إلكتروني.. تدعي مرض ابنها وتجمع الأموال وتختفي |فيديوجراف

مش طبيعية.. فيديو لسيدة حامل يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ