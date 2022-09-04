التموين: الاقتصاد المصري يسعى لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي .. فيديو

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الاضطراب الذي حدث في سلاسل الإمداد الذي حدث بعد ازمة كورونا والحرب الروسية، أدى لوجود ردة كبيرة في مفهوم العولمة، وبدأت بعض الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على توطين الكثير من الصناعات.



وتابع "العشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TEN"، مساء الأحد، أن الاقتصاد المصري يسعى لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي، وهذا الأمر سيحدث بشكل مرحلي، مشيرًا إلى أن القاهرة تشاورت مع العديد من الدول على توطين صناعاها داخل مصر



ولفت إلى أن مصر تنسق على تطوين الصناعة في مجال الغذاء، مشيرًا إلى ان الفترة المقبلة ستشهد نشاط اقتصاد جديد مبني على المصالح الاقتصادية بغض النظر على المصالح السياسية ، وهذا النظام قائم على المرونة ، وتوطين سلاسل الأمداد

وأضاف أن مصر وسط الأزمة العالمية الحالية لديها فرصة كبيرة، مشيرًا إلى أن الأزمة حالية فرضت الكثير من التحديات على الجميع.