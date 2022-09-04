تراجع أغلب أسواق المال العربية بمستهل تعاملات الأسبوع عدا المصرية و السعودية

تراجع اغلب أسواق المال العربية بمستهل تعاملات الأسبوع…

البورصة المصرية تربح 3.4 مليار جنيه فى الختام

إرتفاع مؤشر الأسهم السعودية

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

مؤشرا البحرين يقغلان على انخفاض

انخفاض البورصة الأردنية





تباينت مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام اليوم الأحد ،مستهل تعاملات الأسبوع

ونستعرض حركة التداول فى البورصات العربية علما بإن اليوم أجازة رسمية لبورصتى أبوظبي ودبي على أن تستأنف تداولتها غدا الاثنين.

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع



سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر4 مليارات جنيه مصري لينهي التعاملات عند مستوى 1ر684 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 7ر1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 6ر0% مسجلًا 74ر9996 نقطة. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 07ر1% ليصل إلى مستوى 46ر2188 نقطة. وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 1% لينهي التعاملات عند مستوى 72ر3138 نقطة.



مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12194 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 51.64 نقطة ليقفل عند مستوى 12194.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 112 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات زجاج، وأسواق المزرعة، والخزف السعودي، والغاز، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإنماء طوكيو م، ورتال، وتعليم ريت، وأميانتيت، والخريف، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.69 % و 4.48%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وشركة الاتصالات السعودية، وبترو رابغ، والإنماء، وزجاج الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، وشركة الاتصالات، والراجحي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 313.49 نقاط ليقفل عند مستوى 21640.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 2086 صفقة.





بورصة مسقط تغلق على انخفاض

أغلق مؤشربورصة مسقط 30 اليوم عند مستوى 61ر4584 نقطةً منخفضًا بمقدار بلغ 1ر20 نقطةً بنسبة 44ر0 %، مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت 72ر4604 نقاط.

وبلغت قيمة التداول مليونين و183 ألفًا و196 ريالًا عُمانيًّا، منخفضةً بنسبة بلغت 96ر9 % مقارنةً بآخر جلسة تداول، والتي بلغت مليونين و424 ألفًا و577 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 644ر0 %عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 41ر23 مليار ريال عُماني.





مؤشرا البحرين يقغلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,921.87 بانخفاض بلغ قدره 0.82 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 683.01 بانخفاض بلغ قدره 0.25 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليوناً و133 ألفاً و994 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 633 ألفاً و223 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 52 صفقة.



البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.56%، عند مستوى 2528.01 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و400 ألف سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.8 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2097 صفقة.





مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض



سجّل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضاً بلغ 44.60 نقطة، بنسبة 0.34 %، ليصل إلى 13 ألفاً و138.38 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم تداول 141 مليوناً و74 ألفاً و85 سهماً، بقيمة 450 مليوناً و182 ألفاً و625.354 ريالاً، نتيجة تنفيذ 11524 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 7 شركات، بينما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، فيما حافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 9ر43 نقطة ليبلغ مستوى 49ر7600 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 57ر0 %.

وتم تداول 19ر140 مليون سهم عبر 8743 صفقة نقدية بقيمة 8ر34 مليون دينار .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر30 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5777 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 52ر0 % من خلال تداول 14ر83 مليون سهم عبر 4390 صفقة نقدية بقيمة 7ر8 ملايين دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر50 نقطة ليبلغ مستوى 76ر8476 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 59ر0 % من خلال تداول 57 مليون سهم عبر 4353 صفقة بقيمة 26 مليون دينار .

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر26 نقطة ليبلغ مستوى 83ر6038 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 44ر0 % من خلال تداول 14ر59 مليون سهم عبر 2881 صفقة نقدية بقيمة 2ر7 ملايين دينار