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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يكشف كواليس اختيار طارق العشري لتدريب الفريق.. فيديو

طارق العشري
طارق العشري

قال أشرف مختار، عضو مجلس إدارة نادي سموحة، إن اختيار طارق العشري، لتولي مهمة تدريب الفريق، لمدة موسمين، جاء نظرًا لإمكانياته الفنية الكبيرة وخبراته.

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وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن المفاوضات مع طارق العشري، أجريت خلال اليومين الماضيين، قبل أن يوقع على عقود تدريب الفريق، اليوم.

صفقات سموحة

وتابع حديثه، أن نادي سموحة، سيدعم الفريق بصفقات جديدة، مع الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، في ظل تطلع النادي، لتطوير الفريق والتواجد في المنافسة على البطولات.

وأشار إلى أن نادي سموحة بعد تعاقده مع طارق العشري، هدفه التواجد في المربع الذهبي، والتتويج بالبطولة العربية وكأس مصر، موضحًا أن إعارة مروان حمدي وحمدي علاء، انتهت مع وجود مفاوضات لتجديدها مرة أخرى.

أشرف مختار نادي سموحة طارق العشري سموحة مروان حمدي

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