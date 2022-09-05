بسبب زيزو.. تصريحات نارية من شبانة على هجوم قناة الزمالك.. فيديو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك يتحدث وكأنه حقق انتصارًا على الإعلام في أزمة التجديد للاعبه، أحمد سيد زيزو.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: “الزمالك يتحدث وكأنه حقق انتصارًا ولكن هذه المرة ليست في كرة القدم، ولكن على الإعلام، وأنا لا أرى أن الإعلام أخطأ في تناول ملف رحيل زيزو عن الزمالك، كل ما في الأمر أننا تناولنا عرض رسمي وصل نادي الزمالك من الريان القطري”.

هجوم إعلام الزمالك على شبانة..

وعرض "بوكس تو بوكس" عددًا من الفيديوهات على حلقات سابقة متفرقة، تحدث فيها مقدم البرنامج الإعلامي محمد شبانة، عن ملف تجديد زيزو لنادي الزمالك فترة أطول، بسؤال لوالد أحمد سيد زيزو الذي تواجد في البرنامج خلال مداخلة هاتفية، وأكد خلالها أن اللاعب مستعد لتجديد تعاقده مع النادي مع تعديل عقده، ووقتها وجه شبانة رسالة لإدارة نادي الزمالك بضرورة التحرك لتجديد تعاقد زيزو.

وعرض شبانة، صورة لخبر نشره المصري اليوم، في تصريحات لوالد أحمد سيد زيزو، والذي قال فيه بأن هناك من يرغبون أن يكرروا سيناريو رضا عبد العال، وتساءل شبانة، هل كان يقصد الإعلام أم الإدارة، ما دور الإعلام في تطفيش لاعب؟ بالطبع يقصد الإدارة.

وأضاف شبانة، بعض الصحف أكدت أن زيزو أصبح الأعلى أجرأ في الفريق، مع تعديل بعض البنود الخاصة بالمفاجآت، النادي مطالب بتعديل عقود الونش ومحمد عواد وسيف الجزيري واللاعبين الكبار في الفريق للحفاظ على استقرار غرفة الملابس.



وأتم شبانة: "أوجه الشكر لمجلس إدارة الزمالك بأكمله حتى وإن شارك بعضهم بالصمت لنجاحهم في العديد من الملفات.