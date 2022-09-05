أمطار ورعد.. تفاصيل الطقس في السعودية حتى نهاية الأسبوع

أعلن محلل الطقس في المركز الوطني السعودي للأرصاد عقيل العقيل، عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة مناطق بالسعودية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال العقيل في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية: "المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة، أن تبدأ حركة المنخفضات الجوية في البحر الأبيض والتي تؤثر على المناطق الشمالية في المملكة في بداية فصل الشتاء".

وأضاف: "أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المناطق الجنوبية والغربية، وتستمر الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري".

وكان المركز الوطني السعودي للأرصاد، أعلن أن مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان، تشهد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر موقع «تويتر»: «أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان تشهد الآن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة».

