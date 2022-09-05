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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تقديم درع نادي النيابة الإدارية للمستشار عدلي جاد رئيس الهيئة

درع نادي النيابة
درع نادي النيابة الإدارية للمستشار عدلى جاد رئيس الهيئة

استقبل المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسى، وذلك خلال تقديم التهنئة له بمناسبة تعيينه رئيسا للهيئة.

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مصادر قضائية: المستشار عدلي جاد رئيسا لـ هيئة النيابة الإدارية

وصرح المستشار احمد جلال المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري النيابة الادارية ، أن المستشار عدلى جاد ، رئيس هيئة النيابة الادارية ، أعرب عن تقديره لدور نادي مستشاري  النيابة الادارية وتطلعه لاستمرار مجلس إدارة النادي - برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى - في الجهد المبذول في سبيل توفير كافة الخدمات لاعضاء النيابة الادارية  وأسرهم، معربا -كذلك - عن دعمه  لتلك الجهود.

وعقب التباحث في العديد من تلك الموضوعات التي تهم اعضاء النيابة الادارية قدم المستشار عبدالرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة نادي مستشارى النيابة الادارية  درع نادي النيابة الادارية للمستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الادارية الموقر تقديرا وإعتزازا لتاريخه القضائي المشرف، متمنيا له كل التوفيق والسداد.

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