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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر| تعرف على رد محمد عواد.. فيديو

صدى البلد

أكد محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، أن هدف الفريق دائما هو حصد أي لقب يدخل للمشاركة فيه، مشيرا إلى أن الجميع يسعى للتكاتف للتتويج بالمزيد من البطولات.

وقال عواد، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "فيريرا مدرب كبير وأسهم في حصولنا على بطولتين، وكل بطولة نشارك فيها مهمة وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في سوبر لوسيل".

وعن الانضمام لمنتخب مصر قال: "أتمنى الانضمام للمنتخب والمنافسة مع باقي الحراس لصالح المنتخب في النهاية، ومرحبا بالمنافسة مع الشناوي فهو حارس كبير أيضًا".

من ناحية أخرى أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نادى الزمالك بموعد مواجهتى إيليكت التشادي فى الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما طلب الزمالك تعديل موعد مباراة الذهاب بسبب مشاركته فى بطولة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي في قطر.


وحدد الاتحاد الأفريقى يوم 18 من الشهر الجارى موعدًا لمواجهة الذهاب بين الزمالك وإيليكت التشادى فى الكاميرون، على أن تقام مباراة العودة يوم 25 من الشهر ذاته فى مصر.

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كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك على إخطار إدارة الكرة بالنادي لحازم إمام الظهير الأيمن  برحيله  عن النادي وعدم تجديد عقده مع القلعة البيضاء في الفترة الحالية.


وأكد المصدر أن حازم إمام سبق ووقع على عقود التجديد للنادي لمدة موسمين قبل أن تفق إدارة الكرة مع الجهاز الفني على رحيل اللاعب وعدم توثيق عقده الجديد مع النادي ليرحل الظهير الأيمن عن النادي رسميا.


ولم يشارك حازم إمام في تدريب الأمس بعدما شارك في تدريب السبت الماضي عقب عودة الفريق من الراحة.


ويستعد الزمالك للسفر إلى قطر لمواجهة الهلال السعودي المقرر لها يوم 9 سبتمبر الجاري في سوبر كأس لوسيل. 

وتعود بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد خوض مباراة الهلال في سوبر كأس لوسيل، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل لقاء إيليكت التشادي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 18 سبتمبر الجاري بالكاميرون. 

 

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