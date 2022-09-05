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الرئيس السيسي يوجه بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل لدعم الفلاحين.. ونواب: يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. وتضمن تحقيق ربح لهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يوجه بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل لدعم المزارعين

  • برلماني: ملف الزراعة التعاقدية يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية
  • برلماني: الزراعة التعاقدية تضمن حقوق الفلاحين وتحقق هامش ربح لهم

 


وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الاسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية".
وفي هذا السياق أكد نواب البرلمان أهمية ملف الزراعة التعاقدية مثمنين اتجاه الدولة المصرية حاليا نحو تطوير المنظومة، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم.

وقال النائب عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الدولة المصرية تبحث عن آليات لدعم وحماية المزارعين، مشيرا إلى أن الزراعة التعاقدية تحقق ذلك من خلال تحقيق هامش ربح بسبب عقد اتفاق يحدد الأسعار المناسبة لمحاصيلهم.

 

وتابع العمدة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار، جاءت في توقيت هام لأننا في ظل الأزمات العالمية في حاجة لتشجيع الفلاح لزراعة المحاصيل الهامة والاستراتيجية.


 

ونوه عضو مجلس النواب أن لإيلاء الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالزراعة التعاقدية فى قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تعتمد على 3 اطراف وهم البائع والمشترى والوسيط، من أجل وضع ضوابط مرضية للجميع.

 

وأكمل النائب عصام العمدة أن ملف الزراعة التعاقدية يتماشى مع رؤية الدولة المصرية بشأن التوسع في المساحات المنزرعة أملا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لتخفيض فاتورة الاستيراد في ظل ما يعانيه العالم من صراعات.

ثمن  النائب محمد سعد الصمودي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الاسعار، منوها ان الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد وهو يسعى دائما لدعم الفلاح عن طريق وجود اليات لدعمه.

ونوه الصمودي في تصريحاته لـ"صدى البلد أن اليات دعم الفلاح والمزارعين تكون بهدف الارتقاء بحياتهم وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى العمل على هدف تحقيق الامن الغذائي للمواطنين في ظل التحديات الراهنة.

ونوه عضو لجنة الزراعة بالبرلمان أن الزراعة التعاقدية  تساهم في ضمان تحقيق ربح جيد بالمسبة للفلاح، لذلك استجابة الفلاح للفكرة كبيرة ومقبولة دائما لما سيعود عليهم من نفع بعد تطبيقها.


واختتم النائب محمد سعد الصمودي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن تكليفات القيادة السياسية  بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل  والتوسع فيها تسهم في تشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم. 
 

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