أسرع طريقة لـ تحضير الكيك زي المحلات

يفضل العديد من الأشخاص تناول الكيك في وجبة الإفطار، ويعد الكيك من الوصفات البسيطة، ولكن تحتاج خطوات صحيحة لإعدادها.

وإليكم طريقة تحضير الكيك بالخطوات

مقادير الكيك

2 كوب كبير دقيق أبيض منخول (240 جرام)

2 ونصف ملعقة صغيرة بايكنج باودر

1 معلقة صغيرة ملح (ملعقة شاي)

نصف كوب كبيرة زبدة لينة ( 120 جرام)

1وربع كوب كبير سكر ناعم ( 250 جرام)

2 حبة بيض كبيرة

1 معلقة صغيرة فانيليا

نصف كوب كبير لبن سائل (120 مل)

خطوات تحضير الكيك

شغلي الفرن على درجة حرارة متوسطة تصل إلى 180 درجة مئوية.

نحضر قالب الكيك وندهنه جيدًا بالسمن أو الزبد حتى لا يلتصق الكيك بالقالب ونرش وجه القالب بالدقيق رشه خفيفه ونتركه جانبًا

في وعاء نضع الدقيق مع البايكنج باودر ،و الملح

في وعاء اخر نضع الزبدة و السكر ونقوم بضربهم معًا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط هشا مثل الكريمة

ضيفي البيض بالتدريج وليس على مرة واحدة (نضيف حبة بيض ونستمر بالضرب ثم نضيف حبة البيض الاخرى)

نضيف البيضة الثالثة مع الفانيليا أثناء ضرب الخليط حتى يصبح الخليط هشًا

نضيف خليط الدقيق والبايكنج باودر والملح مع اللبن الى الخليط الذي نقوم بضربه ونتركه يضرب على سرعه متوسطه حتى يصبح الخليط ناعم

نخرج الخليط المضروب بعد ان أصبح ناعم ونقوم بتوزيعه في قالب الكيك المدهون بالسمن والدقيق

نضع القالب في الفرن لمدة 30 ساعة مع متابعته

نخرج القالب من الفرن ونتركه دقائق ليبرد ثم نخرج الكيك من القالب ونتركها حتى تبرد تمامًا