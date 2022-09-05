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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسالة عاجلة من وزارة الهجرة للطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

تنوه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وبعد التنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية في كييف --أوكرانيا، بضرورة قيام الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية أو غيرها لاستكمال الدراسة، أو الشباب الخريجين الراغبين في استخراج واستلام أوراق التخرج باتخاذ الخطوات التالية:
 

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اتحاد المصريين في الخارج يكشف تفاصيل الاجتماع مع وزيرة الهجرة

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أولا: الطلاب الذين أنهو دراستهم وراغبين في استخراج واستلام أوراق التخرج:
هناك حاجة لتقديم الطلاب الراغبين في استخراج شهادات التخرج الخاصة بهم لمخاطبة جامعاتهم بشكل مباشر لطلب استخراج أوراق التخرج عبر البريد الإلكتروني مباشرة من الجامعة، على أن تتضمن رسالتهم الإلكترونية كافة التفاصيل الخاصة بالشهادة، والتخصص، والاسم الكامل للخريج والتواريخ المتعلقة بذلك علي الرابط التالي: [email protected]

ثانيا: الطلاب الذين لا يزالوا في مراحل الدراسة الجامعية بالجامعات الأوكرانية، والراغبين في الحصول على الأوراق أو المستندات الخاصة بهم (بخلاف شهادات التخرج) وذلك لاستكمال الدراسة في الجامعات المصرية أو الجامعات الأخرى:

ويمكن لهؤلاء الطلاب التواصل مباشرة مع السادة ممثلي الجالية المصرية الواردة أسماؤهم من السفارة المصرية بأوكرانيا على الرابط التالي:

 

رسالة عاجلة من وزارة الهجرة للطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا
رسالة عاجلة من وزارة الهجرة للطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا
وزارة الدولة للهجرة المصريين بالخارج كييف المصريين العائدين من اوكرانيا السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

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