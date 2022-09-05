الفنانة مريم البلوشي على خبر وفاتها: صباحكم خير إشاعة مو حلوة

علقت الفنانة مريم البلوشي علي شائعة وفاتها التي روجتها إحدى الصفحات على مواقع التواصل، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

حيث قالت مريم البلوشي قائلة : صباحكم خير، إشاعة مو حلوة ونزلت البوست اللي دازيلي ياه يقولولي أنتِ فيكِ شي؟، لا أنا ما فيني شي، أنا في بيتنا والحمد لله لاني في مستشفى ولا شي، ويمكن هذا الخبر صار بايت.

مريم البلوشي مغنية وممثلة كويتية، اسمها الحقيقي مريم جاسم البلوشي، نشأت في أسرة فنية فوالدها كان عازفًا جيدًا للعود، وهي الشقيقة وسطى للممثلات (مي) و(هند البلوشي).

بدأت مريم البلوشي مشوارها الفني عام 1997 بألبوم حمل اسم (ما أخونك) ووقعت عقدًا مع شركة روتانا للإنتاج الفني، وقدمت مع روتانا عدة ألبومات هي(1997: ما أخونك، 1998: صادقة، 2000: مغرورة، 2002: علامو، 2004: دلع بنات، 2007: مرام)، فسخت عقدها مع روتانا في عام 2009. ومن عام 2005 إتجهت إلى التمثيل بالإضافة إلى عملها بالغناء وقدمت العديد من المسرحيات والمسلسلات. قامت بعام 2011 بتقديم برنامج حمل اسم «غني» وذلك على تلفزيون أبوظبي.