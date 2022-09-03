يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

حل الفنان محمد عطية ضيف على برنامج شو القصة؟ المذاع على أحدي القنوات اللبنانية ، حيث كشف عن العديد من التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية ، كما ادلي بالعديد من التصريحات النارية.

رونالدو وميسي :

قال محمد عطية خلال استضافته فى البرنامج : كريستيانو رونالدو ساهم فى تغير حياتي خلال السنوات الماضية ، فهو شخص سخر حياته كلها لعمله ، يلعب الرياضة بشكل مستمر ، وقررت اسير على غراره فى مسائلة الرياضية والتمارين .

واضاف محمد عطية قائلاً : انا من محبي ميسي بشكل كبير ، واطلقت على كلبي ذات الأسم ، ولكني رونالدو اثر في على الناحية البدنية ، أصبحت نسبة الدهون لدي 7% كما لديه .

محمد عطية

المساكنة :

أكد محمد عطية انه يرفض فكرة الزواج قبل ان يعيش لفترة مع السيدة التى سوف يتزوجها اي “ المساكنة ” .

واضاف محمد عطية : انه يخشي انجاب بنت حتي لا تتعرض الى المضايقات التى يفعلها البعض ضد السيدات فى المجتمعات العربية .

ضد إعتدام قاتل نيرة أشرف :

طالب محمد عطية خلال استضافته فى البرنامج محاسبة الشخص التى سرب تقرير كشف العذرية على الراحلة نيرة أشرف .

واستكمل محمد عطية :موضوع التشريح ده موجود في كل جرائم القتل، لكن إعلان فكرة هي عذراء ولا لأ، دي حاجة المسؤولين المفروض يحاسبوا المتسبب عليها جدًا، لأن دي بتعكس إزاي المجتمع بيحكم على على المرأة أو القتيلة من خلال شرفها اللي بيتمثل في علاقاتها الجنسية.

واضاف محمد عطية : انه إعدام مرتكب جريمة نيرة أشرف ، إذ انه ضد العقوبة بشكل عام ، ويفضل ان يعاقب لمدة 25 عاماً داخل السجن.

محمد عطية

تعرضه للتحرش :

كشف محمد عطية انه يتعرض للتحرش على موقع إنستجرام ، مؤكداً انه لم يقم بهذا الفعل طيلة حياته .

وأضاف محمد عطية : لا أعيش قصة حب حالياً ، وهو الأمر المريح بالنسبة لي ، فارتباطي العاطفي مرهون بالعثور على فتاة تؤمن بفكرة قبول حياة الآخر كما هي .

إدعاء الفضيلة :

وقال محمد عطية فى تصريحات تليفزيونية : هناك فنانين اعرفهم بصفة شخصية يصرحون بانهم يرفضون تقديم مشاهد تحتوي على قبلات على الشاشة بينما فى الحقيقة “ بيعملوا كل حاجة ” .

وتابع محمد عطية : كل شخص حر فى رائيه ، ولكن لا يجوز ادعاء الفضيلة من أجل ارضاء المجتمع .

واستكمل محمد عطية قائلاً : شخصياً أرفض الرقابة على الفن فمن المفترض ألا يكون هناك سقف للأفكار .