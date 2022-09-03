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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انسحاب فنان شاب من حفل ويجز بعد تعرضه للطرد والسب.. تفاصيل

زيد خالد
زيد خالد

كشف عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن تعرض مؤدي الراب الاردني زيد خالد الى السباب والطرد من حفل مؤدي الراب المصري ويجز . 

وكشفوا خلال تدوينات لهم عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن قيام الجمهورد بطرد زيد خالد بمجرد صعوده علي المسرح قائلين له “ روح بيتك ” ، بالإضافة الى توجيهم السباب له مما فعه الى مغادرة المسرح على الفور . 

وكان زيد خالد قد كشف عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” عن سعادته بالمشاركة فى حفل ويجز . 

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وعلق زيد خالد قائلاً : فخور كتير إني راح أفتتح أول حفلة لنجم الجيل ويجز في مدينتي عمّان الشهر الجاي " .

وكان زيد خالد قد قام باحياء حفل خلال الفترة الماضية فى ساقية الصاوي بالقاهرة ، ونشر عدد من الفيديوهات عبر صفحته . 

وطرحت الشركة المنظمة لحفل ويجز في الأردن أسعار التذاكر، التي جاءت كالآتي، الفئة الأولى بـ60 دينارًا، والفئة الثانية بـ40 دينارًا، ما اعتبره البعض أسعار غالية الثمن مقارنة بفارق العملة المصرية وحفلات النجوم السابقين في الأردن. 

واحتفى تطبيق سبوتيفاي بتصدر ويجز ومروان موسى قوائم الأغاني لصيف 2022، قبل أيام من انتهائه حيث تربعت أغنية "البخت" لـ "ويجز" على عرش صدارة أغاني الصيف في مصر لهذا العام عبر التطبيق. 

ولم تكن أغنية "البخت" الحزينة أغنية ويجز الوحيدة التي تتصدر قائمة هذا الصيف، حيث حلت أغنية "بعودة يا بلادي" في المركز الرابع على قائمة الأغاني الأكثر استماعًا في مصر.

ويجز ساقية الصاوي الأردن مروان موسى زيد خالد

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