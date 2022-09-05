بينهم أطفال.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

شهد مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حادث تصادم توك توك مع موتوسيكل اليوم الإثنين، أمام قرية جنبواي؛ مما نتج عنه إصابة 5 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك مع موتوسيكل بطريق فرعي بقرية جنبواي التابعة لذات المركز، مما نتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وجاء أسماء المصابون كالتالي: محمد.ش.ع، 7 سنوات، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، سمر.ع.م، 33 عاما، مصابة باشتباه كسربالكتف الأيسر، محمد.ب.ر، 8 سنوات، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، سحر.م.أ، 26 عاما، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم،عمر.ش.ع، 9 سنوات، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأوليةوالفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.