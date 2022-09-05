تنبيه عاجل للطلاب المنقولين لـ 2 و 3 ثانوي بشأن التابلت

اشحنوه وحدثوه ..

نشرت مديريات التربية والتعليم عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تنبيها عاجلا للطلاب المنقولين إلى الصفين الثاني والثالث الثانوي بالعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ، بشأن التابلت.

قالت مديريات التربية والتعليم للطلاب المنقولين إلى الصفين الثاني والثالث الثانوي : نرجو منكم تجهيز التابلت وشحنه بالكهرباء وعدم تركه حتي تفرغ البطارية ، حيث لابد من شحنه أولا بأول عند وصول البطارية إلى 25% وتوصيله بالواي فاي ، لأن هناك تحديثات خاصة لـ تابلت الطلاب المنقولين إلى الصفين الثاني والثالث الثانوي ، حتى يتسنى تغيير المرحلة على التابلت (من الصف الأول إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث الثانوي ) حتي يمكن للطالب المذاكرة ومتابعة مصادر المعرفة على التابلت.



خطوات تغيير المرحلة على التابلت

فتح منصة ادارة التعلم lms

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علم على ايقونة تذكرني أو remember me

اضغط على ايقونة تسجيل السمراء وليست الخضراء

إذا تم حفظ التسجيل من العام الماضي يفتح مباشرة دون الحاجة للتسجيل

اضغط على القائمة ال 9 مربعات علي اليسار واختار الدليل الدراسي

ستجد فيها علي اليسار ترس صغير بجواره تغيير مرحلة اضغط عليها

اختر تغيير مرحلتي

اضغط على أنا أفهم وأتابع

اختر متابعة

تفتح صفحة بها ال 3 مراحل اختر ثانية ثانوي أو ثالثة ثانوي طبقا لمرحلتك

ثم اضعط استمر

ستجد شروحات مواد 2 ثانوي أو 3 ثانوي نزلت

اختر تأكيد

وكان قد قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إعادة توظيف التابلت في المدارس الثانوية، مشيرا الى انه لن يتم إلغاءه من منظومة التعليم الثانوي.

وقال وزير التربية والتعليم، أنه سيتم استخدام التابلت لطلاب مرحلة الثانوية العامة في عقد اختبارات قصيرة علمية بدون درجات على مدار العام الدراسي ليعزز من مستواهم التعليمي

واضاف وزير التربية والتعليم، أن كل شيء استثمرت فيه الوزارة في السنوات الماضية من اجل التطوير لن يتم إلغاؤه ، ولكن قد يتم فقط تعديل طريقة تنفيذه، مثل قرارات تخفيف المناهج، وإعادة توظيف التابلت.