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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اشحنوه وحدثوه ..

تنبيه عاجل للطلاب المنقولين لـ 2 و 3 ثانوي بشأن التابلت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشرت مديريات التربية والتعليم عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تنبيها عاجلا للطلاب المنقولين إلى الصفين الثاني والثالث الثانوي بالعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ، بشأن التابلت.

قالت مديريات التربية والتعليم للطلاب المنقولين إلى الصفين الثاني والثالث الثانوي : نرجو منكم تجهيز التابلت وشحنه بالكهرباء وعدم تركه حتي تفرغ البطارية ، حيث لابد من شحنه أولا بأول عند وصول البطارية إلى 25% وتوصيله بالواي فاي ، لأن هناك تحديثات خاصة لـ تابلت الطلاب المنقولين إلى الصفين الثاني والثالث الثانوي ، حتى يتسنى تغيير المرحلة على  التابلت (من الصف الأول إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث الثانوي ) حتي يمكن للطالب المذاكرة ومتابعة مصادر المعرفة على  التابلت.

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 خطوات تغيير المرحلة على التابلت  

  • فتح منصة ادارة التعلم  lms
  • اختر التسجيل بواسطة EKB
  • يتم التسجيل بالبريد الموحد باستخدام كلمة المرور الخاصة بالبريد الموحد والتي تبدأ بـ  #Std
  • علم على ايقونة تذكرني أو remember me
  • اضغط على ايقونة تسجيل السمراء وليست الخضراء
  • إذا تم حفظ التسجيل من العام  الماضي يفتح مباشرة دون الحاجة للتسجيل
  • اضغط على القائمة ال 9 مربعات علي اليسار واختار الدليل الدراسي
  • ستجد فيها علي اليسار ترس صغير بجواره تغيير مرحلة اضغط عليها
  • اختر تغيير مرحلتي
  • اضغط على أنا أفهم وأتابع
  • اختر متابعة
  • تفتح صفحة بها ال 3 مراحل اختر ثانية ثانوي أو ثالثة ثانوي طبقا لمرحلتك
  • ثم اضعط استمر
  • ستجد شروحات مواد 2 ثانوي أو 3 ثانوي نزلت
  • اختر تأكيد

وكان قد قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إعادة توظيف التابلت في المدارس الثانوية، مشيرا الى انه لن يتم إلغاءه من منظومة التعليم الثانوي.

وقال وزير التربية والتعليم،  أنه سيتم استخدام التابلت لطلاب مرحلة الثانوية العامة في عقد اختبارات قصيرة علمية بدون درجات على مدار العام الدراسي ليعزز من مستواهم التعليمي

واضاف  وزير التربية والتعليم، أن كل شيء استثمرت فيه الوزارة في السنوات الماضية من اجل التطوير لن يتم إلغاؤه ، ولكن قد يتم فقط تعديل طريقة تنفيذه، مثل قرارات تخفيف المناهج، وإعادة توظيف التابلت.

الصفين الثاني والثالث الثانوي الثالث الثانوي الثانوي التابلت Jobs Education

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