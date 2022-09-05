رئيس المقاولون: طاهر محمد طاهر سيتألق مع الأهلي لهذا السبب

أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، سوف ينفجر بشكل كبير داخل القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.

وتابع صلاح خلال مداخلة مع برنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين": "طاهر محمد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، وتحدثت مع محمود الخطيب عند التعاقد معه، وأكدت له أنه سوف يحصل على لاعب مميز".

وأضاف: "اللاعب قدم مستوى مميز مع الأهلي في الموسم المنصرم، ولكن الإصابات عطلته بشكل كبير وكانت سببا في غيابه الفترة الأخيرة".

واختتم: "في حال قرر الأهلي رحيل طاهر محمد من التتش سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، سوف أكون أول المحاربين لضمه وعودته إلى النادي".

بفرمان من شوقي غريب.. 9 صفقات جديدة في المقاولون العرب

يدرس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ وذلك استعدادا للموسم الجديد وبعد الموافقة عليهم مشن شوقي غريب المدير الفني لفريق الكرة.

ووضع شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، التعاقد مع 9 صفقات جديدة على الأقل على رأس الأولويات ضمن حساباته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم صفوف ذئاب الجبل استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز لموسم 2022-2023 .

وشهدت الساعات الأخيرة وضع غريب في حساباته التعاقد مع ظهير أيسر وقلب دفاع ثالث بجانب محمد سمير وفاروقا نور الدين بخلاف ضم محوري ارتكاز مع جناحين هجومين ورأسي حربة في الميركاتو الصيفي ضمن الأولويات لدعم صفوف الفريق مع تجديد الدماء في نفس الوقت سعيا وراء إعادة بناء المقاولون العرب بشكل أفضل مما كان عليه في الموسم الماضي للهروب مبكرا من صراع الهبوط إلى دوري القسم الثاني .

وتلقى شوقي غريب وعودا من إدارة المقاولون العرب تفيد بتوفير ميزانية مالية كبيرة لتمويل صفقاته الجديدة أملا في بناء فريق قوي قادر على المنافسة بقوة على مركز متقدم في بطولة الدوري الممتاز .

واتفق مسئولو المقاولون العرب مع المدير الفني على حسم ملف الراحلين عن صفوفه عبر رهن رحيل أي لاعب بالحصول على عرض مالي كبير.