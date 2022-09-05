هفرج عليك السوشيال ميديا.. هجوم شرس من طليقة الفيشاوي على مظهر شاهين

مازال هجوم الفنانة ندى الكامل على الشيخ ظهر شاهين مستمرا ردا على هجومه عليها وانتقاده لجسدها واطلقت هاشتاج "بطل ترفع مقاساتي".

ووجهت عبر ستوري انستجرام رسالة عنيفة له وكتبت:" على الله تيجي جنبي تاني هفرج عليك السوشيال ميديا وهيقولوا، واحمد ربنا انها جات على قد ستوري.

وردت ندى الكامل طليقة الفنانة أحمد الفيشاوي على هجوم الشيخ مظهر شاهين عليها وكتبت عبر ستوري انستجرام:" انت بتهاجمني ولا بترفع مقاساتي ماتتوضي كده واستغفر ربنا وصليلك ركعتين بدل ما انت عاملي فيها خبير تجميل او ترد عليا بالتي هي احسن زى مامفروض ترد بالحسني.



ونشرت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تهاجم فيه الداعية الإسلامى مظهر شاهين.

وعلقت ندى الكامل على تصريحات مظهر شاهين التي قال فيها : "الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم الا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا غباء.

وردت ندى الكامل على تصريحات مظهر شاهين بقوة حيث قالت : “الارض عليها 8 مليار إنسان تلتهم عايشين فى فيضانات وجفاف وحرب واسكت والنبى عشان الارض مش ناقصاك.. مارس انسانيتك شوية واحترم ريحة الدم والحرب والخراب”.

ورد مظهر شاهين ساخرا من بوست ندي الكامل قائلا: الحقيقة أنني حين وصلني ما قالته كدت أبكي "بحرقة" من غيرتها علي البشرية، ورفضها للخراب والدمار.. كدت أفقد الوعي أمام حرصها علي إنقاذ البشرية من سوء عاقبة كلماتي حين قلت بأن الأرض ليس عليها الآن سوي ثلاث رسالات سماوية يشملها الإسلام.

وأضاف: وكيف سولت لي نفسي أن أنكر أديانا وضعية يعتنقها أناسا يعبدون البقر "السادة والمنقطة" ، والنار "الملهلبة" ، والفئران "الكيوت"؟ إيه اللي في كلامي غلط وأنا بدافع عن الدين ، وكاد أن يدمر بالونات الكوكب؟ إزاي الأرض مش ناقصاني؟ مع إني وزني خفيف ومش "نافخ"

وتابع: ياريت تعرفيني كيف أمارس إنسانيتي؟ وماذا يمنع في كلامي من أن يمارس الناس إنسانيتهم "بالحلال" وليس "بالمساكنة" ، ولا انتي عندك رأي تاني؟

الدم غالي ومقدس صحيح، ،لكن كيف يحترم الناس رائحة "الدم" و ريحة "الفيلر" و "البوتكس" فايحة و مغطية عليها !؟