وصول محترف سلة الاتحاد السكندري سيان ارماند

وصل صباح اليوم اللاعب الأمريكي سيان ارماند المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة السلة قادما من الولايات المتحدة الامريكية للانضمام لصفوف الفريق استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية للأندية بالكويت .

سلة الاتحاد تتعاقد مع المحترف الأمريكي سيان أرماند

وتعاقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع اللاعب الأمريكي " سيان أرماند " مواليد 1991، لخوض منافسات البطولة العربية رقم " 34 " و التي تقام بالكويت في الفترة من 5 إلي 15 أكتوبر القادم بجانب المحترف الأساسي للفريق " كيندال "

وانضم سيان أرماند لتدريبات زعيم الثغر فور وصوله للبلاد يوم 5 سبتمبر القادم وسوف يغادر مع الفريق للعسكر المغلقالمقرر له منتصف سبتمبر القادم بدولة صربيا.

اقراء أيضا.. أنس أسامة ينضم لصفوف سلة الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم

أعلن نادي الاتحاد السكندري بشكل رسمي التعاقد مع أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بنادي الزمالك.

وأكد الاتحاد السكندري في بيانه أن انضمام أنس أسامة جاء في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم مقبلة.