وائل عوض يروى تفاصيل حصوله على جائزة الإبداع بمهرجان الدار البيضاء

كشف المايسترو وائل عوض كواليس حصوله مع كورال السلام بالمركز القومي لثقافة الطفل على جائزة الإبداع من مهرجان الدار البيضاء.

قال وائل عوض خلال حواره إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة "CBC"، اليوم الاثنين، إن الجائزة هي الثانية على التوالي التي يفوز بها كورال السلام بالمركز القومي لثقافة الطفل في المهرجان، وهي أغنية "حكاية انتصار" ضمن أوبريت "العبور" الذي تم تقديمه العام الماضي على مسرح الجمهورية التابع للأوبرا خلال احتفالات نصر أكتوبر.

تابع أن الرحلة بدأت من 2018 ومن بعدها تم تقديم دعم كبير للمواهب الصغيرة والمشاركة في الفعاليات الدولية وليس المحلية فقط، مشيرًا إلى أن كورال السلام ليس مجرد فرقة بل صناعة ثقافية إبداعية وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بثقافة وفنون الطفل.

أضاف أنه تم اختيار الأصوات للمشاركة في الكورال ويكون هناك مسابقات سنوية للغناء والموسيقى والعزف وبعدها يتم تدريبهم على أشياء عديدة منها الصوت والتنفس وإخراج الموجة الصوتية قبل الغناء وما شابه، متابعًا أن أعمارهم مختلفة فهناك أولاد في سن المراهقة وأطفال.

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة .