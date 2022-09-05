عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جهات تسري عليها أحكام قانون الزراعة العضوية.. تعرف عليهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ فى شأن الزراعة العضوية، الجهات التي تسري عليها أحكامه، وذلك في ضوء المادة الثانية، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧، تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصديق للمدخلات والمنتجات العضوية والحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.

اختصاصات الهيئة العامة للزراعة العضوية


نص القانون على أن تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتان المختصتان بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوى فى الدولة.


وتختص الهيئة بالإنتاج الغذائى العضوى فى مرحلة ما بعد الحصاد، وتختص الإدارة بالإنتاج العضوى الأولى حتى الحصاد، وتختصان دون غيرهما بما يأتى:


١ - وضع معايير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية ومواصفاتها.
٢ - وضع ضوابط فحص المدخلات والمنتجات العضوية وإجراءاته وتحليلها، وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.
٣ – تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية فى مجالات الزراعة العضوية.
٤ – تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.
٥ – وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء سلامة الغذاء قانون الزراعة العضوية استيراد وتصدير الزراعة العضوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

ترشيحاتنا

ربنا بيطبطب عليه.. رسالة مؤثرة من تامر أمين للخطيب بعد وفاة شقيقته..شاهد

بعد خطاب كارثي.. صحيفة أمريكية تشبه بايدن بالفاشية موسوليني

يواصل الجدل..محمد عطية: أختى لها الحرية فى قرار المساكنة وتعمل اللى عايزاه

خالد الغندور يكشف عن موعد إعلان صفقات الزمالك الجديدة

مصر تعزي كندا في ضحايا حادث الطعن بمقاطعة ساسكاتشوان

وزارة الأوقاف تكلف الدكتور محمد عزت محمد خطيبًا للجمعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. ياسمين رئيس بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. طريقة عمل نوع رخيص من المسقعة

تعرضت للخيانة.. كشف لغز سقوط الراقصة مروة القيسي من الدور11 في آربيل

جدل على السوشيال ميديا.. وفاة راقصة شهيرة بعد سقوطها من الدور11والسبب صادم

فيديو

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

وائل عوض يروى تفاصيل حصوله على جائزة الإبداع بمهرجان الدار البيضاء

قلبه تعلق بالمساجد.. وفاة شاب أثناء صلاة الفجر بأحد مساجد الغردقة

العرض فى نهاية سبتمبر.. تيم حسن يكشف عن برومو فيلم الهيبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ