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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزراء الثقافة والتضامن والهجرة يشهدون وقائع المؤتمر الصحفي لملتقى أولادنا

ملتقى اولادنا
ملتقى اولادنا

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وقائع المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة السادسة لملتقى أولادنا ، الذي تنظمه مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة،  والذي تقام فعالياته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار "كلنا إنسان"، وذلك بحضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها سمير ناشد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سهير عبد القادر رئيس مجلس الإدارة ومؤسس الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، الفنان الدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة ونائب رئيس المؤسسة، والعديد من سفراء وممثلي الدول المشاركة بالملتقى، وذلك بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.


جدير بالذكر أن الملتقي في هذه الدورة يشارك به أطفال من ٣٤ دولة حول العالم، ويكرم كل من الكاتب والصحفي الدكتور عمار بوقس من السعودية، الناشطة الدولية شيخة القاسمى من الإمارات العربية المتحدة، اسم الفنان سيد مكاوي من مصر، وتكريم خاص لاسم المنتج الراحل محسن علم الدين لدعمه الملتقى في دوراته السابقة، إضافة إلى استعراض برنامج الجلسات النقاشية بالملتقى، ووجهت الشكر لكل الداعمين للمهرجان من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.
يذكر أن النجم هاني رمزي، يقدم حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة هذا العام، وتتكون أعضاء لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر من الفنانة سماح أنور، الفنانة حنان سليمان، المخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابي، المخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب، وتتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من، المنتج والسيناريست الدكتور مدحت العدل، والدكتور مراد جاتين مدير المركز الثقافى الروسي، ومعتز الجنيدي، ونازك الألفي، والمطربة هيتا ثاكار.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ملتقى أولادنا فنون ذوي القدرات الخاصة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك

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