تفاصيل اجتماع رئيس الاتحاد السكندري ولجنة الكرة مع محمد عمر

عقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري اجتماعا برئاسة محمد مصيلحى ولجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة وبحضور محمد عمر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم وأحد أبرز نجوم زعيم الثغر .



ناقش الاجتماع القائمة النهائية للمدربين المرشحين لتولى القيادة الفنية لزعيم الثغر وتم الاستقرار على المدير الفني الجديد والذى سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة.

كذلك تم استعراض قائمة فريق الكرة للموسم الجديد 2022_2023 ، وترشيح اللاعبين الجدد والمراكز التي سيتم تدعيمها تمهيداً لعرضها على المدير الفني الجديد الذى سيتولى البت في أمر قائمة الفريق للموسم القادم.

الاتحاد السكندري يقترب من التعاقد مع زوران مانولوفيتش

اقترب مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي من التعاقد مع المدرب الصربي زوران مانولوفيتش مدرب سيمبا التنزاني والطائي السعودي الأسبق لتولي تدريب الفريق الأول خلفا لمحمد عمر الذي أعلن اعتذاره عن الاستمرار .

ونستعرض لكم أبرز محطات المدرب الصربي زوران مانولوفيتش في السطور التالية:-

*زوران مانولوفيتش مدرب من مواليد عام 1962 (60 عامًا)، يحمل الجنسية الصربية و البرتغالية.



* درب مجموعة من أهم الأندية الإفريقية، حيث درب نادي بريميرو دي أوغوستو الأنجولي من 2017 حتى 2019، كما درب Zoran Manojlovic الوداد البيضاوي المغربي ، بالاضافة إلي الهلال السوداني، ثم شباب بلوزداد الجزائري الطائي السعودي .

إنجازات المدرب الصربي زوران مانولوفيتش



تُوج المدرب الصربي زوران مانولوفيتش مع نادي شباب بلوزداد بالدوري الجزائري 2020-2021.

فاز بكأس السوبر عام 2015 مع نادي كابوسكورب الأنجولي، حصل زوران مانولوفيتش على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا موسم 2019/2018 بعد تألقه مع بريميرو الأنجولي والوصول لقبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد السكندري ينجح في ضم ناصر ناصر لاعب الجونة السابق



نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في التعاقد مع لاعب نادى الجونة السابق ناصر ناصر مواليد 1996 ، و الذى كان أحد أبرز لاعبي فريقه السابق

وجاء التعاقد معه في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه و واعده خلال الموسم القادم.

و أنهى محمد مصيلحي رئيس النادي بنجاح صفقة ضم لاعب خط الوسط المميز ، حيث كان هناك أكثر من نادٍ يرغب في التعاقد مع اللاعب

و وقع ناصر ناصر على عقود إنضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بحضور محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة و لجنة الكرة ، في صفقة أنتقال حر بعقد يمتد لثلاث مواسم .

و أجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة و التي أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي .