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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار.. 15 لوحة جديدة بأرقام مميزة..تبدأ من 215 ألف جنيه.. أسعار أرخص سيارة في مصر موديل2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعد سيارة سوزوكي التو موديل 2008 من أفضل إصدارات شركة سوزوكي علي الإطلاق، حيث تحتوي السيارة على العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تناسب أغلب فئة الشباب، وبالتالي انتشرت سيارة سوزوكي التو موshoppingmode ديل 2008 في الأسواق العربية خصوصا في مصر .

تتمتع سيارة كيا سيراتو موديل 2019 بشعبية كبيرة في الكثير من أسواق العالم ومنها السوق الأمريكية الذى يعد أحد أكبر أسواق الموديل وتعرف هناك باسم "كيا فورتي"، ورغم تغير الاسم في الكثير من أنحاء العالم إلا أن أسواق عديدة لا تزال تفضل طرح السيارة باسم "سيراتو"، حيث تحتوي السيارة علي العديد من التجهيزات والتكنولوجيات الحديثة التي تجعلها من افضل الإصدارات علي الأطلاق .

تعتبر سيارة هيونداي النترا موديل 2019 من أفضل إصدارات شركة هيونداي بسبب المميزات والتجهيزات التي تحتوي عليها  بالإضافة إلي تزويدها بالعديد من وسائل السلامة والأمان التي تعمل علي راحة قائدها وركابها ، حيث تمكن السيارة هيونداي النترا موديل 2019  من قضاء كافة احتياجاتهم بسهولة ويسر .

أعلن موقع لوحتي دوت كوم التابع لوزارة الداخلية، عن طرح لوحات معدنية جديدة للسيارات بأرقام وحروف مميزة، خلال الفترة بين 6 سبتمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر.

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة علي العديد من إصدارات السيارات التي تناسب اغلب فئات المجتمع ، ويبحث المواطنين عند شراء سيارات عن طرازات تناسبهم وتناسب طبيعة تحركهم اليومية ويجب أن تكون اقتصادية في استهلاك الوقود وسعرها في متناول الجميع  .

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الاميك"، عن أبرز السيارات الاكثر مبيعًا خلال الشهور السبعة الاولى من العام الجاري 2022، وذلك عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام  من عائلة الـ SUV.

تقدم السيارة لادا جرانتا موديل 2023 عبر 3 فئات من التجهيزات، وتعد واحدة من أبرز الإصدارت المقدمة داخل السوق المصري من الفئة الاقتصادية، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة.

كشفت شركة جي أيه سي عن الجيل الثاني من سيارتها M8، وهي حافلة صغيرة الحجم ومقدمة للسوق الصيني ، ومن المقرر أن تنافس بويك GL8،  ويركز النموذج على الفخامة، والتكنولوجيا، والمساحة، التي يتم تقديمها مع محركات البنزين والهجين .

تعد السيارة فيات تيبو موديل 2022 واحدة من أبرز الطرازات المطروحة داخل السوق المصري، حيث تقدم عبر باقة من التجهيزات بحسب الفئة المقدمة، إلى جانب التصميمات الهيكلية من فئة السيدان أو الهاتشباك.

تقدم شركة فولكس فاجن الالمانية مجموعة مميزة من الطرازات المتنوعة داخل الاسواق العالمية والعربية، بين فئة الهاتشباك مثل الايقونة جولف، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى فئة السيدان.

 

 

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