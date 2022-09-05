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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة سوزوكي التو موديل 2008.. سعر وصور

سوزوكي التو موديل
سوزوكي التو موديل 2008

تعد سيارة سوزوكي التو موديل 2008 من أفضل إصدارات شركة سوزوكي علي الإطلاق، حيث تحتوي السيارة على العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تناسب أغلب فئة الشباب، وبالتالي انتشرت سيارة سوزوكي التو موديل 2008 في الأسواق العربية خصوصا في مصر .

سوزوكي التو موديل 2008 

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المواصفات الفنية لسيارة سوزوكي التو موديل2008

تحصل سيارة سوزوكي التو موديل 2008 على قوتها من محرك سعة 1061 سي سي ، 4 سلندر ينتج قوة قدرها 62 حصان ، وعزم اقصي للدوران 85 نيوتن / متر ، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتى سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 20 ثانية .

سوزوكي التو موديل 2008 

أطوال وأعراض سيارة سوزوكي التو موديل 2008

تقدم سيارة سوزوكي التو موديل 2008 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت على هذا النحو ، الطول 3.495  مم، والعرض 1.475 مم ، والارتفاع 1.455 مم ، وصندوق خلفي سعة 177 لتر.

سوزوكي التو موديل 2008 

مواصفات السلامة والأمان في سيارة سوزوكي التو موديل 2008

تأتي سيارة سوزوكي التو موديل 2008 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، فرامل أمامية بـ أقراص مهواة، وفرامل خلفية طنابير، وأماكن لامتصاص الصدمات في الواجهة والجانبين ، بالإضافة إلي أن بناء الكابينة قوي لحماية السائق والراكب المرافق ، وعوارض حماية جانبية ، وأحزمة أمان داخلية، ومساند رأس قابلة للتعديل في الارتفاع، ومؤشر للأبواب المفتوحة ، وأحزمة أمان أمامية للراكب والسائق الأمامي ، وسنتر لوك.

سوزوكي التو موديل 2008 

المواصفات الداخلية لسيارة سوزوكي التو موديل 2008

تحتوي مقصورة سيارة سوزوكي التو موديل 2008 على العديد من التجهيزات منها، زجاج خلفي حراري، وزجاج كهربائي أمامي، وتكييف هواء، وباور ستيرينج الكتروني، وفتح خزان الوقود من الداخل، وراديو ، وCD ، وعداد RPM، وكاسيت ، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات ، وعدادات قياسية للسرعة ، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وفرش السيارة من الجلد أو القماش.

سوزوكي التو موديل 2008 

المواصفات الخارجية لسيارة سوزوكي التو موديل 2008

تظهر سيارة سوزوكي التو موديل 2008 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي ، جنوط 13 بوصة، ومرايات خارجية بتحكم داخلي، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، ومصابيح ضباب أمامية ، ومصابيح أمامية وخلفية ، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سوزوكي .

سوزوكي التو موديل 2008 

سعر سيارة سوزوكي التو موديل 2008

تبدا أسعار سيارة سوزوكي التو موديل 2008 من 62 الف جنيه ، وتصل إلى 74 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

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