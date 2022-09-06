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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل .. أسعار فولكس فاجن "جيتا" |صور

سوق المستعمل .. 
سوق المستعمل ..  اسعار فولكس فاجن "جيتا"

تقدم شركة فولكس فاجن الالمانية مجموعة مميزة من الطرازات المتنوعة داخل الاسواق العالمية والعربية، بين فئة الهاتشباك مثل الايقونة جولف، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى فئة السيدان.

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وتعتبر السيارة فولكس فاجن "جيتا" واحدة من ابرز الاصدارات التي قدمها الصانع الالماني، والتي تتصدر سوق المستعمل المصري، كواحدة من اشهر السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة، حيث تضم باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

فولكس فاجن "جيتا"

زودت السيارة فولكس فاجن جيتا محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 102 حصانا، عند 5600 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر.

فولكس فاجن "جيتا"

ودعمت السيارة فولكس فاجن جيتا بنوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال، والاخر من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 185 كيلومتر في الساعة، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.2 ثانية.

فولكس فاجن "جيتا"

ودعمت السيارة فولكس فاجن جيتا بالعديد من التجهيزات بحسب الفئة المقدمة ومنها، فتحة سقف كهربائية، وعجلة قيادة باور ستيرينج، وزجاج كهربائي، ومكيف للهواء، وخاصية فتح حقيبة التخيزن الخلفية من الداخل، وقفل مركزي للابواب، وجنوط رياضية 16 بوصة.

فولكس فاجن "جيتا"

كما تتوافر السيارة فولكس فاجن جيتا بتقنيات اخرى ومنها، مثبت سرعة، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ومكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية التي تصل إلى 6 AIRBAGS، بالاضافة إلى ايموبيليزر للحماية من السرقة، وخاصية الثبات الالكتروني ESP.

فولكس فاجن "جيتا"

وتبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن جيتا من 195 الف جنيه، وحتى 285 الف جنيه، وذلك بحسب الفئة المقدمة والحالة العامة للسيارة، بالاضافة إلى تاريح الاصدار بين موديلات 2007 وحتى 2013.

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