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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. صور تجسسية لـ فولكس فاجن ثارو 2023 المُحسنة

فولكس فاجن ثارو 2023
فولكس فاجن ثارو 2023 المحسنة

تم طرح سيارة فولكس فاجن تاوس للبيع في الأميركتين فقط منذ عام 2021، لكن فولكس فاجن أطلقتها في الصين مرتدية شارة ثارو في عام 2018، مما يعني أن السيارة الـsuv متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم مستعدة لتلقي تحديث.

فولكس فاجن ثارو 2023 المحسنة 

وعند مشاهدة الصور التجسسية لنموذج ثارو المقدم للسوق الصينية، فإنه يؤكد مرور السيارة بتحديث بسيط للغاية، لا يمكن رؤية الجزء الداخلي لمنافس نيسان روج، ولكن يبدو أن شقيق تيجوان الصغير يحصل على مصد جديد ومصابيح أمامية لعام 2023، وهي وحدات الإضاءة التي تتميز بشريط أفقي للإضاءة النهارية.

فولكس فاجن ثارو 2023 المحسنة 

تأتي سيارة فولكس فاجن ثارو 2023 المحسنة  بمصابيح جديدة تتكون من أربعة مصابيح LED مربعة، تشبه إلى حد ما مصابيح بورش تايكان، على الرغم من أن فولكس فاجن بذلت قصارى جهدها لإخفائها خلف الشريط في هذه السيارة التجريبية، بل إنها أضافت ملصق على الجزء السفلي من الضوء الذي يكرر مظهر المصابيح النهارية للسيارة الحالية، ويتمتع المصد السفلي الجديد بمظهر متعرج وملفوف ناتج عن تصميم الفتحات الكبيرة الموجودة في طرفي شريط رفيع من البلاستيك الأسود يمتد خلف لوحة الترخيص.

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لا توجد تغييرات بارزة على جوانب ثارو، ومن الصعب تحديد التعديلات على الجزء الخلفي من تلك الموجودة في المقدمة، ويمكن رؤية مجموعة جديدة من المصابيح الخلفية، وهناك شكل جديد للمصد مع عاكسات تم تغيير موضعها، كما أن الخط الفاصل بين أقسام المصد العلوي والسفلي المطلي باللون الأسود مستقيم تمامًا على هذه السيارة، في حين أن الخط الموجود في تاوس المباع في أمريكا يرتفع تحت كل مصباح خلفي، ولكن بالنظر إلى لقطات ثارو الصينية الحالية تظهر أنها تتميز بالفعل بمعالجة أبسط، لذا سيتعين الانتظار لرؤية كيف ستبدو السيارات الأمريكية المحسنة.

فولكس فاجن ثارو 2023 المحسنة 

تستخدم الصين أيضًا أسماء طرازات مختلفة لمحركات نسختها، وهذا هو السبب في أن هذه السيارة تحمل شارة 280 TSI بينما يكون المحرك الوحيد المتاح في أمريكا الشمالية هو 158 حصان بسعة 1500 سي سي ، ومتصل بشاحن توربيني ويأتي بشارة 160، حيث أن النموذج الصيني ليس نوع من ثاروR ، ولكنة يشير في الواقع إلى محرك البنزين الأقدم لشركة فولكس فاجن بسعة 1400 سي سي والذي ينتج 148 حصان، لكن الصين تمنح المشترين أيضًا خيار محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي ، يولد قوه  187 حصان، وحتى 134 حصان بمحرك واحد لـ إي ثارو الكهربائية.

فولكس فاجن ثارو 2023 المحسنة 

الجدير بالذكر أن المشترين الأمريكيين قد يعرضون فقط نفس الإعداد الذي شوهد في السيارة المكسيكية. من شأن ذلك أن يمنحهم خيار التزاوج بين محرك البنزين الإلزامي 1500 سي سي مع هيكل الدفع بالعجلات الأمامية الذي يأتي بثماني سرعات أوتوماتيكي أو دفع رباعي متزاوج مع  ناقل حركة أوتوماتيك DCT بسبع سرعات، والشيء الوحيد الذي لن يتغير بالتأكيد هو عرض القيمة الخاص بـ تاوس ويبدأ سعر السيارة الـSUV متعددة الاستخدامات الحالية بأقل من 25000 دولار.

الأميركتين السيارة SUV متعددة الاستخدامات ثارو بولارد

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