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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البولندية إيجا شفيونتيك تصعد إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

صدى البلد

صعدت البولندية إيجا شفيونتيك إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، رابع البطولات الكبرى بموسم التنس.

جاء ذلك عقب تغلب اللاعبة البولندية، المصنفة الأولى عالميا، على الألمانية جول نيمير، المصنفة رقم 108، بمجموعتين مقابل مجموعة، بواقع 2-6 و6-4 و6-0، في مباراة استغرقت ساعتين و23 دقيقة.

وتواجه شفيونتيك في ربع النهائي الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة الثامنة عالميا، التي تأهلت على حساب التشيكية بيترا كفيتوفا، المصنفة رقم 21 عالميا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-2، في غضون ساعة و13 دقيقة.

وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شفيونتيك إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة.

وكانت التونسية أنس جابر، المصنفة الخامسة عالميا، قد صعدت لربع النهائي، بعد التغلب على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، المصنفة رقم 18 عالميا، بمجموعتين، بواقع 7-6 و6-4، بدور الـ16.

وتواجه أنس في الدور المقبل الأسترالية أجلا توملجانوفيتش، المصنفة رقم 46 عالميا، التي أطاحت بالروسية ليودميلا سامسونوفا، المصنفة رقم 35 عالميا، بمجموعتين، بواقع 7-6 و6-1، بدور الـ16، وبالمخضرمة الأمريكية سيرينا ويليامز، المصنفة رقم 605 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة، بواقع 7-5 و6-7 و6-1، بالدور الثالث "32".

وكانت سيرينا ويليامز، المتوجة بـ23 لقبا بالبطولات الكبرى، قد أعلنت قبل انطلاق بطلة أمريكا المفتوحة للتنس أنها ستعتزل اللعبة نهائيا، عقب انتهاء مشاركتها في البطولة، لتنهي مسيرتها الناجحة على ملاعب الكرة الصفراء.

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