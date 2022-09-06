عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منقوع التين المجفف وزيت الزيتون| يعالج مرض خطير

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض الفوائد الصحية لتناول التين المجفف وزيت الزيتون لحماية الجسم من أمراض خطيرة.


 

من فوائد التين المجفف وزيت الزيتون:-


 

· التقليل من نسبة الكوليسترول الضار:

إذ يحتوي التين المُجفَّف على كمية كبيرة من الألياف، كما يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من المركبات الفينولية؛ حيث تعمل كل من الألياف وتلك المركبات مجتمعة على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم.


 

· الوقاية من مرض السرطان:

حيث يحتوي زيت الزيتون والتين على مضادات أكسدة قويّة وفعالة تعمل على محاربة الأجسام الضارة والخلايا السرطانية.


 

·علاج الإمساك:

إذ يحتوي التين المجفف على نسبة عالية من الألياف، والتي تعمل على تحفيز حركة الأمعاء والقضاء على الإمساك.


 

·الوقاية من بعض الأمراض المزمنة:

فنظراً لاحتواء زيت الزيتون على أحماض دهنية غير مشبعة؛ فهو يساعد في الوقاية من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى الوقاية من السمنة.


 

· تقوية العظام وعلاج آلام المفاصل:

فنظراً لاحتواء التين على كمية جيدة من الكالسيوم، فهو يساعد في تخفيف آلام العظام وتقويتها.

زيت الزيتون مرض السكري الكوليسترول الضار لخلايا السرطانية الخلايا السرطانية تقوية العظام فوائد التين التين المجفف الوقاية من مرض السكري نسبة الكوليسترول الضار منقوع التين المجفف تناول التين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

الأهلي يقطع إعارة لاعب جديد.. تفاصيل

مفأجاة من العيار الثقيل.. كهربا سبب تجديد عقد زيزو مع الزمالك.. تفاصيل

موعد وصول المدرب الجديد للأهلي | فيديو

مرتضى منصور يزف بشرى للجماهير.. 4 صفقات جديدة في الزمالك

موضوعات متعلقة

بعد تصريحات نهاد أبو القمصان.. تعرفي على فوائد الرضاعة الطبيعية

ترشيحاتنا

كارثة للرجال أكثر من النساء.. دراسة: تناول البسكويت يؤدي للإصابة بمرض خبيث

مفاجأة.. الرئيس الأمريكي يرفض تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

إذا خاطبك السفيه.. رسالة غامضة من شوبير

بفستان مثير.. رايا أبي راشد تخطف الأنظار بأنوثتها ورقتها |شاهد

لاعب الأهلي يرحب بالدخول في صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا.. فيديو

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انسى المبيد.. ابتكار صراصير إلكترونية يمكنك التحكم فيها بموبايلك عن بعد

مروع.. قطار يطيح بشاب هندي أثناء تصوير مقطع فيديو على إنستجرام

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

توب مكشوف.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة على إنستجرام

فيديو

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ