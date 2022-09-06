منقوع التين المجفف وزيت الزيتون| يعالج مرض خطير

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض الفوائد الصحية لتناول التين المجفف وزيت الزيتون لحماية الجسم من أمراض خطيرة.





من فوائد التين المجفف وزيت الزيتون:-





· التقليل من نسبة الكوليسترول الضار:

إذ يحتوي التين المُجفَّف على كمية كبيرة من الألياف، كما يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من المركبات الفينولية؛ حيث تعمل كل من الألياف وتلك المركبات مجتمعة على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم.





· الوقاية من مرض السرطان:

حيث يحتوي زيت الزيتون والتين على مضادات أكسدة قويّة وفعالة تعمل على محاربة الأجسام الضارة والخلايا السرطانية.





·علاج الإمساك:

إذ يحتوي التين المجفف على نسبة عالية من الألياف، والتي تعمل على تحفيز حركة الأمعاء والقضاء على الإمساك.





·الوقاية من بعض الأمراض المزمنة:

فنظراً لاحتواء زيت الزيتون على أحماض دهنية غير مشبعة؛ فهو يساعد في الوقاية من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى الوقاية من السمنة.





· تقوية العظام وعلاج آلام المفاصل:

فنظراً لاحتواء التين على كمية جيدة من الكالسيوم، فهو يساعد في تخفيف آلام العظام وتقويتها.