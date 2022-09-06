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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم 6-9-2022 والقنوات الناقلة

دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا

يفتتح اليوم الثلاثاء 6-9-2022 دوري أبطال أوروبا منافسات الموسم الجديد وسط ترقب من عشاق الساحرة المستديرة للبطولة الاقوي في اوروبا ولعل ابرز المواجهات لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي امام منافسه يوفنتوس الايطالي . 

وتوج نادي ريال مدريد ببطولة دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي علي حساب فريق ليفربول الانجليزي بنتيجة هدف دون رد في المباراة النهائية لتكون البطولة رقم 14 في هزيمة الملكي . 

ويستعد ريال مدريد للحفاظ والدفاع عن لقبه المفضل بمواجهة سيلتك الاسكتلندي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الاولي من دور المجموعات . 

كما يحاول فريق مانشستر سيتي الانجليزي التتويج بأول بطولة دوري ابطال اوروبا في تاريخه بعد سلسلة من التعاقدات الخيالية والكبيرة اخرها انضمام هالاند للفريق . 

وعاد نادي ميلان الايطالي ثاني اكثر الاندية تتويجا بلقب بطولة دوري الابطال بطموحات كبيرة الي دوري ابطال اوروبا بعدما نجح في التتويج بلقب الدوري الايطالي الموسم الماضي . 

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة


دينامو زغرب vs تشيلسي – الساعة 6:45 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

بوروسيا دورتموند vs كوبنهاجن – الساعة 6:45 مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium

ريد بول سالزبورج vs ميلان – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports 1 HD XTRA

إشبيلية vs مانشستر سيتي – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports 3 HD Premium

باريس سان جيرمان vs يوفنتوس – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

سيلتك vs ريال مدريد – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium

لايبزيج vs شاختار دونيتسك – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports 2 HD XTRA

 

دوري ابطال أوروبا أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي ميلان

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