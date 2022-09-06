أخويا.. عمرو السولية في أحدث ظهور برفقة مؤمن زكريا

نشر اللاعب عمرو السولية لاعب النادي الأهلي صورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر عمرو السولية في الصورة برفقة مؤمن زكريا، و علق :"اخويا".

وحل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفا على الفنانة اسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وكشف عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، كواليس وتفاصيل علاقته بمؤمن زكريا على مدار سنوات طويلة.

مؤمن بيحب الرقص

وقال عمرو السولية في حواره مع الفنانة اسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، مؤمن زكريا مش مؤدب أوي يعني، وكان بيحب يشغل أغاني قبل الماتش وبيحب الرقص وكان بيرقص كتير في الغرفة أثناء المعسكرات".

وأضاف عمرو السولية:" مؤمن في الطائرة أثناء السفر لمباريات خارج مصر كان بينام تحت الكراسي ".