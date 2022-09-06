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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخويا.. عمرو السولية في أحدث ظهور برفقة مؤمن زكريا

عمرو السولية و مؤمن
عمرو السولية و مؤمن زكريا

نشر اللاعب عمرو السولية لاعب النادي الأهلي صورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر عمرو السولية في الصورة برفقة مؤمن زكريا، و علق :"اخويا".

عمرو السولية: ليَّا طقوس مع مؤمن زكريا قبل أي ماتش.. والأخير: بناكل جاتوه

وحل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفا على  الفنانة اسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

 

وكشف عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، كواليس وتفاصيل علاقته بمؤمن زكريا على مدار سنوات طويلة.

مؤمن بيحب الرقص

وقال عمرو السولية في حواره مع الفنانة اسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، مؤمن زكريا مش مؤدب أوي يعني،  وكان بيحب يشغل أغاني قبل الماتش وبيحب الرقص وكان بيرقص كتير في الغرفة أثناء المعسكرات".

 

وأضاف عمرو السولية:"  مؤمن في الطائرة أثناء السفر لمباريات خارج مصر كان بينام تحت الكراسي ".

 

أحدث ظهور صاحبة السعادة التواصل الاجتماعي اسعاد يونس عمرو السولية النادي الأهلي انستجرام

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